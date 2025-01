Salvini denuncia nuovi sabotaggi

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo l'esposto di Ferrovie dello Stato su presunti sabotaggi ai danni della rete, il ministro Matteo Salvini segnala ancora criticità: «Danneggiamenti sulla Firenze-Roma, nella notte, e problemi anche in Lombardia per la presenza di grosse bobine sui binari in provincia di Pavia. Ennesimi episodi che rendono difficile la circolazione dei treni. La notizia rassicurante - aggiunge - è che, dopo l'esposto di Fs per possibili sabotaggi, la puntualità è incrementata a partire dall'alta velocità. Non abbassiamo la guardia». Ieri mattina un treno in transito sulla Vercelli-Pavia ha urtato una bobina per avvolgere cavi di rame che si trovava sui binari. La circolazione è stata interrotta per tre ore. Secondo i primi accertamenti non si tratterebbe però di un sabotaggio ma di un tentativo di furto di rame. Nella notte qualcuno avrebbe cercato di portare via la bobina da nove quintali da un cantiere vicino alla stazione di Palestro (Pavia), senza riuscirci, ma trascinandola vicino ai binari. Non ci sono state conseguenze perché il treno procedeva a bassa velocità.

Le polemiche politiche questa volta scoppiano sulle nomine. Il cda del gruppo ha indicato Giampiero Strisciuglio, come nuovo ad di Trenitalia. Ingegnere, già segnalato da Salvini nel maggio scorso con il placet di Fdi, è già stato ad di Mercitalia Logistics e in passato direttore commerciale in Rfi. Manca ora il via libera del Mef, ma il Pd attacca: «Il valzer di Meloni e Salvini sulle nomine nelle ferrovie non calpesti le norme.

Presenteremo subito un'interrogazione urgente per chiedere chiarezza sul rispetto della legge che prevede che chi ha avuto responsabilità rilevanti nella gestione della rete debba attendere almeno due anni prima di guidare un soggetto che vi opera», dice il dem Andrea Casu.

Il momento per Ferrovie è caldissimo. Oggi e domani per un altro sciopero del personale si prevedono grossi disagi alla circolazione.