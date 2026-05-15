La studiosa, la figlia, gli istruttori. Vite perdute a 50 metri di profondità

Li hanno trovati in una grotta di 60 metri che scende fino a 60 metri di profondità. La prima a esser recuperata è la docente e ricercatrice Monica Montefalcone. Poi gli altri quattro, la figlia 22enne Giorgia Sommacal, studentessa universitaria, la ricercatrice Muriel Oddenino di Poirino, del torinese, e gli istruttori Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri, 31 anni, di Borgomanero, nel Novarese.

Professoressa associata di Ecologia all'Università degli Studi di Genova, Monica Montefalcone, laureata con lode in Scienze Biologiche all'Università degli Studi di Milano, era grande amante del mare e delle immersioni. Ha conseguito il dottorato in Scienze della Terra e del Mare a Genova con una ricerca dedicata alla valutazione dell'ambiente marino costiero e alle praterie di Posidonia oceanica della Liguria. Una carriera brillante: nel 2014 ottiene l'abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia nel settore Ecologia. Dal 2021 al 2023 è ricercatrice a tempo determinato in Ecologia presso il Distav di Genova dove, dal 2024, ricopre il ruolo di professore associato. La sua attività scientifica si focalizza sull'ecologia marina, il monitoraggio e la conservazione degli ecosistemi costieri, con particolare attenzione alle praterie di Posidonia oceanica, agli indicatori ambientali e alla valutazione dello stato di salute del Mediterraneo.

Gianluca Benedetti era operations manager di Albatros Toap Boat e istruttore subacqueo. L'uomo, di Padova, dopo una lunga esperienza nel mondo della finanza decide di trasformare la passione per le immersioni in un'attività a tempo pieno. Si trasferisce alle Maldive nel 2017 dove trascorre sette anni. Gli amici lo descrivono come una persona energica, sportiva, amante della lettura, del cinema classico e degli scacchi.

Piemontesi di origine le ultime due vittime, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino, rispettivamente di Borgomanero e Torino. La Oddenino, 31 anni di Poirino, con laurea triennale a Torino in Scienze Naturali. Anche lei amante delle immersioni e del mare, autrice di varie pubblicazioni scientifiche. Prosegue gli studi all'Università ligure dal 2019 al 2022. Per quasi un anno, dal 2023 al 2024, lavora come ricercatrice all'Università di Bari. Nel capoluogo ligure era assegnista di ricerca del Dipartimento delle Scienza della Terra, dell'Ambiente e della Vita. Tra le sue ultime pubblicazioni una sul tema "Dinamica temporale delle praterie di Posidonia oceanica nell'Area di tutela marina di Capo Mortola". Federico Gualtieri, esperto e istruttore sub, aveva dedicato la sua tesi di laurea alla "Diversità ed ecologia dei Corallimorphari e degli Zoanthari negli atolli centrali delle Maldive". Si era laureato nel marzo scorso all'Università di Genova in Biologia ed Ecologia Marina.

"Ringrazio in primis la professoressa Montefalcone - scrive nei ringraziamenti della tesi - per avermi offerto il suo aiuto, la sua esperienza e per aver riposto sempre grande fiducia in me e in questo lavoro. Da quando l'ho conosciuta è sempre stata la mia guida, incentivandomi a seguire i miei sogni e le mie passioni, anche se la strada da percorrere sarebbe stata lunga o difficile".