Studiosi ebrei contro Israele

Per gli antisemiti non ci sono parole: impiccatevi con la vostra sporca corda. Dedichiamo alcuni minuti di rabbia a chi nel Pd cerca di frenare il bravo Graziano Delrio che con un ddl cerca una strada fuori dal disastro globale dell'odio antiebraico e sceglie l'International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra) che come Martin Luther King dice "My brother, chi odia Israele odia gli ebrei". L'Ihra è stata riconosciuta da 40 stati e migliaia di istituzioni ma alcuni intellettuali ebrei la affossano con un documento. Si vantano di essere studiosi di storia degli ebrei e dell'antisemitismo: scrittori e scrittrici, proprio come Albanese è rappresentante dell'Onu. Sono Anna Foa, Roberto Della Seta, Carlo Ginzburg, Gad Lerner, Giovanni Levi. Dicono di temere che la legge sia usata per limitare la libertà del dibattito per accusare di antisemitismo chi critica Israele. In realtà, c'è un fuoco di accuse false e sproporzionate contro Israele, un doppio standard senza pari, atti di violenza contro gli ebrei. Non ci sono invece cronache di innocenti critici che siano stati picchiati, messi al bando o le cui case, le cui tombe, siano state coperte di scritte. Niente sputi né mandati di cattura. Invece senza l'Ihra dire che Israele è uno stato genocida e nazista è "opinione politica", che Israele va smantellato "dibattito democratico" e che il sionismo è un crimine idea legittima. I nostri studiosi di fatto sono solidali con la criminalizzazione, trovano ammissibile che si accusi Israele di essere un Paese coloniale, non la terra in cui gli ebrei sono indigeni da 2700 anni. Quando Arafat disse che Gerusalemme non è mai stata ebraica, Clinton minacciò di uscire dalla stanza.

Sapeva che quello era il peggiore antisemitismo. Questi ebrei invece non sanno che Popolo Ebraico e Israele sono una cosa sola. Clinton era più ebreo di loro, come Martin Luther King. E anche Delrio, se gli fa piacere, siede con loro.