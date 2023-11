Stuprata in auto da due ragazzi, la denuncia di una 18enne

Una ragazza di 18 anni ha denunciato ai carabinieri di aver subito violenza sessuale da due giovani, al termine di una serata con amiche nei Quartieri Spagnoli di Napoli. La giovane - della provincia di Napoli - si è presentata dai militari all'alba di domenica in compagnia di due amiche, con le quali si era recata nei Quartieri Spagnoli per trascorrere il sabato sera. Le tre raccontano di aver incontrato due ragazzi, poco più grandi di loro, con i quali trascorrono del tempo in un locale. Successivamente una delle ragazze si è allontanata con uno dei due in auto, ma improvvisamente si è presentato anche un altro giovane ed ha subito abusi da entrambi. Gli inquirenti hanno sequestrato i vestiti della giovane per svolgere le prime verifiche.

«Mi hanno costretta a consumare atti sessuali in auto, mai lo avrei fatto con due persone. Ho chiesto di smetterla, non mi hanno ascoltato» ha raccontato la giovane nella denuncia al vaglio della Procura di Napoli. Intorno alla mezzanotte tra sabato e domenica hanno incontrato due ragazzi, poco più grandi di loro. Dopo aver passato del tempo in gruppo, la ragazza accetta di accompagnare uno dei due in auto. Una volta nel veicolo - a notte fonda - la 18enne si ritrova assieme al ragazzo accompagnato e ad un altro giovane. E sarebbe stato proprio in quei frangenti che si sarebbe consumata la violenza.

Il fascicolo d'inchiesta aperto è contro ignoti visto che la stessa giovane non ha fornito alcun riferimento all'identità dei due presunti aggressori. Gli inquirenti hanno raccolto anche le testimonianze delle due amiche che hanno confermato la versione della 18enne. Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato Francesco Emilio Borrelli: «Bisogna al più presto fare luce su ciò che è accaduto. Se lo stupro fosse confermato allora bisognerà individuare al più presto gli aggressori ed arrestarli. Le denunce aumentano, segno che ora c'è più consapevolezza e meno paura ma bisogna fare di più per fermare le violenze e le stragi».