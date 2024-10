Sbarchi dimezzati rispetto al 2023

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli sbarchi sono in drastico calo rispetto agli scorsi anni, ma l'hotspot di Lampedusa non è mai vuoto. Venerdì scorso c'erano 213 migranti e, in vista di eventuali altri arrivi, la prefettura di Agrigento ne ha trasferiti 164 a Roma con un volo Oim, non potendo confidare sugli spostamenti via mare.

Il maltempo che in questi giorni ha imperversato sulla Sicilia e non solo, infatti, ha impedito che salpassero i traghetti che collegano Lampedusa con Porto Empedocle. Solo in tre giorni di ottobre non si sono registrati sbarchi: il 4, il 5 e il 9, mentre i due giorni clou di arrivi sono stati il primo ottobre con 906 sbarcati e il 14 quando sono approdati 1.021 migranti.

Finora a ottobre sono arrivati 5.319 migranti, dato minimale rispetto all'anno scorso, quando ne erano sbarcati 10.277, e nel 2022 ben 13.493. In tutto quest'anno sono approdati 55.010 migranti a fronte dei 140.923 del 2023, uno degli anni neri dell'immigrazione, che ha registrato 157.651 stranieri sbarcati. Tradotto, vuole dire che finora si registra un -61,19% di migranti approdati rispetto al 2023, record positivo per il governo che ha puntato molto sul contrasto all'immigrazione illegale. La provenienza degli sbarcati è principalmente dal Bangladesh (10.

832 migranti), pari al 20%, e dalla Siria (10.166), il 19%, mentre il terzo posto è occupato dai tunisini, in 7.200 sbarcati finora, che rappresentano il 13%. I minori non accompagnati sono 6.358, con dati del Viminale aggiornati al 14 ottobre.