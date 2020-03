Suppletive in Umbria: vince il centrodestra con Valeria Alessandrini

È la candidata del centrodestra Valeria Alessandrini a vincere le elezioni suppletive in Umbria relative al collegio Umbria-02 del Senato. Grazie alla vittoria, Alessandrini prenderà il posto di Donatella Tesei, ex senatrice eletta governatrice della Regione Umbria lo scorso 27 ottobre.

Alessandrini - consigliere regionale della Lega, sostenuta dall’interno centrodestra con Fratelli d'Italia e Forza Italia in suo supporto appunto - si attesta intorno al 53% dei voti, quando le sezioni scrutinate sono state 478 su un totale di 509.

Alle sue spalle, la candidata del centrosinistra, Maria Elisabetta Mascio. La donna scelta da Partito Democratico e Sinistra civica verde si ferma al 38% delle preferenze.

Molto staccato il candidato del Movimento 5 Stelle Roberto Alcini, che si ferma a un deludente 7,5% dei consensi. Sotto l’1% Armida Gargani di Riconquistare l’Italia: per lei appena lo 0,75% delle indicazioni di voto. L’affluenza alle Suppletive umbre è stata del 14,51 per cento.

Raggiunta dall’Ansa, la neo senatrice ha così brevemente commentato il suo trionfo alle urne: "In Umbria si conferma un centrodestra unito e forte. È una grandissima soddisfazione e sono pronta a mettermi a disposizione della Nazione".

Le Suppletive in Campania

In Campania si è votato in data 23 febbraio e Sandro Ruotolo ha vinto le elezioni per il collegio di Campania 7, diventando così senatore. L’affluenza in terra campana è stata sotto il 10% e il candidato della sinistra è stato scelto da 16.243 votanti, pari al 48,45%. Salvatore Guangi del centrodestra si è fermato al 24,06% (8.066 indicazioni), Luigi Napolitano del Movimento 5 Stelle al 22,47% (7.533). Infine, Giuseppe Aragno di Potere al Popolo ha preso 865 voti (e il 2,58%), mentre Riccardo Guarino di Rinascimento Partenopeo si è fermato al 2,44% (819 “x” sulle schede).

Le Suppletive in Lazio

Alla tornata laziale valevole per uno scranno alla Camera (in data 1 marzo), Roberto Gualtieri ha vinto con 20.304 voti (62,24%), staccando Maurizio Leo del centrodestra arrivato al 26,08% (8.508 voti). Terza piazza per Rossella Rendina del M5s: 1.422 voti pari al 4,36%. Marco Rizzo del Partito Comunista non va oltre 855 preferenze (2,62%). Dunque Elisabetta Canitano al 2,41% (785 voti), Mario Adinolfi all’1,32% (432 voti) e, ultimo, Luca Maria Lo Muzio Lezza di Volt Italia allo 0,97% (316 preferenze).

Che cosa sono le Suppletive

Le elezioni politiche suppletive sono quelle consultazioni che eleggono nuovi deputati o senatori, in seguito a uno o più collegi uninominali rimasti vacanti. In questo caso, sono state tre le elezioni suppletive nel 2020: in Lazio (a Montecitorio eletto Roberto Gualtieri), in Campania (a Palazzo Madama eletto Sandro Ruotolo) e in Umbria (a Palazzo Madama eletta Valeria Alessandrini)