Rapinato in villa (e ferito) Prost

Momenti di terrore per il quattro volte campione del mondo di Formula 1 Alain Prost, vittima di una violenta rapina nella sua villa di Nyon, sul lago di Ginevra. A dare la notizia è stato il quotidiano svizzero Blick, secondo cui una banda di almeno quattro malviventi ha fatto irruzione nell'abitazione dell'ex pilota francese della scuderia Ferrari martedì scorso intorno alle 8.30 di mattina. Sono entrati incappucciati, lo hanno immobilizzato e hanno poi costretto uno dei figli a guidarli verso la cassaforte di casa, svuotandola. Il 71enne Prost è stato ferito alla testa dagli aggressori e avrebbe riportato un leggero trauma cranico. Non è stato reso noto il valore del bottino, ma si ipotizza che sia molto elevato. La famiglia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma l'episodio avrebbe avuto un forte impatto emotivo, tanto da richiedere l'intervento di un team di supporto.

Nelle ore successive alla rapina la polizia della zona ha dispiegato un importante dispositivo di ricerca, con posti di blocco e controlli sulle principali arterie stradali, una brigata cinofila e il supporto delle autorità francesi, ma al momento senza successo. Secondo Blick gli investigatori privilegiano la pista di una fuga transfrontaliera.

Nonostante lo spavento e la lieve ferita alla testa riportata durante l'aggressione, Prost sarebbe già tornato a Dubai, dove vive per gran parte dell'anno. Il valore del bottino non è noto perché l'inventario è ancora in corso. L'obiettivo del colpo sarebbe stata la ricca collezione di orologi di prestigio marca Richard Mille, di cui Prost è partner di lunga data e che proprio all'ex pilota Ferrari ha dedicato un'edizione limitata da soli 30 esemplari al mondo.

Colpi come questo non sono una novità per la Svizzera.

Solo nel 2025 il cantone di Ginevra ha registrato 18 casi simili, spesso perpetrati da bande transfrontaliere ultra-organizzate che prendono di mira collezioni di orologi di prestigio. Non è stato risparmiato nemmeno il cantone di Vaud in cui Nyon si trova, con diversi episodi negli ultimi mesi.