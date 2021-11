Taiwan, clima e commercio: prove di dialogo tra Biden e Xi

Prove tecniche di disgelo. Sono tanti i dossier sul tavolo (virtuale) del primo incontro video tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che si svolgerà nella notte tra domani e martedì e che ha l'obiettivo non facile di evitare un ulteriore deterioramento nei rapporti tra le due maggiori economie del mondo.

Il capitolo di più stretta attualità è Taiwan, l'isola che la Cina considera una provincia dissidente (i taiwanesi invece pensano di essere la vera Cina). La visita a sorpresa di alcuni deputati Usa avvenuta qualche giorno fa ha irritato Pechino, che ha risposto inviando unità navali a pattugliare lo Stretto di Taiwan come monito per il governo di Tsai Ing-wen. Pechino non vuole che dagli States arrivino «messaggi sbagliati» ai separatisti dell'isola mentre Washington è in apprensione per la «continua pressione militare, diplomatica ed economica» della Cina verso l'isola.

Altro tema forte, il cambiamento climatico. Il COP26 ha segnato un momento di sostanziale cooperazione tra le due superpotenze, con l'intesa raggiunta in extremis tra i due grandi emettitori di CO2 al mondo per contenere il surriscaldamento globale.

Altri nodi irrisolti sono i diritti umani nello Xinjiang (dove gli Stati Uniti assieme a Ue, Regno Unito e Canada ha scelto la strada delle sanzioni per la repressione cinese dell'etnia uigura) e in Tibet, e la repressione a Hong Kong. In sospeso ci sono anche le questioni commerciali irrisolte tra le due grandi economie e l'omertà della Cina sull'origine della pandemia di Covid-19, mentre sul piano militare Washington guarda con crescente sospetto l'espansione delle capacità militari cinesi, e in particolare del suo arsenale nucleare.

L'incontro si profila importante ma gli analisti sono estremamente realisti circa la possibilità di raggiungere obiettivi concreti anche a causa delle pressioni che i due leader stanno subendo ciascuno nel proprio Paese, Biden sul piano politico e Xi su quello economico: probabilmente i due leader non rilasceranno un comunicato congiunto al termine dell'incontro, e comunque Biden non risponderà ad alcuna domanda.