Tajani negli Usa. Incontra Blinken e anche il Fmi per la Tunisia

Missione americana per Antonio Tajani. Il vicepremier e ministro degli Esteri sarà oggi a Washington. Nel corso della visita, che durerà fino a mercoledì 14, Tajani incontrerà il Segretario di Stato Antony Blinken. La missione, come spiega lo stesso ministro, ha l'obiettivo di «consolidare ulteriormente le eccellenti relazioni bilaterali» e di aggiornare il coordinamento sui principali temi internazionali in vista della Presidenza italiana del G7 nel 2024.

La trasferta a Washington sarà l'occasione per ribadire l'importanza strategica del legame transatlantico che da oltre 70 anni, come ricorda Tajani, «è la stella polare dell'azione esterna del nostro Paese». Sarà anche l'occasione per sottolineare il forte apprezzamento del governo italiano per lo strettissimo coordinamento in seno alla Nato, nel G7 e nel formato Quint su tutti i principali temi internazionali, dall'Ucraina al Medioriente, dall'Africa alla Cina e Indopacifico. Durante la tre giorni americana Tajani incontrerà anche Kristalina Georgieva, Direttrice Generale del Fondo Monetario Internazionale.

Tajani solleverà la questione della crisi finanziaria in Tunisia, ribadendo la necessità di giungere quanto prima all'approvazione definitiva della Extended Fund Facility a beneficio del Paese. L'obiettivo è il raggiungimento di un accordo fondamentale alla stabilizzazione economica del Paese nordafricano.

La visita sarà anche l'occasione per approfondire la collaborazione bilaterale sul fronte economico e commerciale, tema al centro del colloquio con la Rappresentante per il Commercio Usa, Katherine Tai. Gli Stati Uniti sono, infatti, il primo partner commerciale dell'Italia fuori dall'Ue, e il terzo mercato di destinazione dell'export italiano. L'interscambio commerciale fra i due Paesi è in forte crescita: nel 2022, ha raggiunto i 90 miliardi di euro (+38% rispetto al '21), con un volume di esportazioni pari a 65 miliardi (+32%) e con un saldo commerciale positivo per 40 miliardi.

Nel corso della visita Tajani si recherà al Congresso per una serie di importanti incontri con leader. Tra questi, lo Speaker della Camera dei Rappresentanti, Kevin McCarthy, terza carica nell'ordinamento americano.