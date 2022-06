"Grazie alla famiglia del Ppe". Tajani riconfermato alla vicepresidenza

Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, è stato rieletto alla vicepresidenza del Partito popolare europeo. Tra i dieci vicepresidente nominati durante il congresso di Rotterdam del Ppe sono presenti anche Esteban Gonzales Pons del Partito popolare spagnolo, il tedesco David McAllister della Cdu, il rumeno Siegfried Mureșan, e i commissari europei Dubravka Suica e Mariya Gabriel. " Grazie alla famiglia del Ppe che oggi ha scelto di rieleggermi vice-presidente del partito più grande d'Europa. Un riconoscimento per me e per tutta Forza Italia che con impegno sta contribuendo alla costruzione di un'Europa più forte e unita ", ha scritto su Twitter il coordinatore di Forza Italia.

Per Antonio Tajani tanti i complimenti ricevuto in seguito alla rielezione. Tra i primi a esprimere la sua soddisfzione c'è stata Maria Tripodi, deputata di Forza Italia tra i delegati azzurri presenti a Rotterdam: " Antonio Tajani acclamato vice presidente del Ppe! Congratulazioni vivissime ad uno dei nostri fondatori, esempio di coerenza, passione civile, impegno politico. La sua rielezione testimonia quanto Forza Italia sia cuore e perno della più grande famiglia politica europea! ". Anche il deputato di Forza Italia e vice presidente della Camera dei Deputati, Andrea Mandelli, si è congratulato con Antonio Tajani per la rielezione: " La conferma di Antonio Tajani nel ruolo di vicepresidente del Ppe dà lustro non solo a Forza Italia ma a tutto il Paese. Al nostro coordinatore nazionale vanno le più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che il suo bagaglio culturale e politico, frutto di una solida esperienza istituzionale anche in ambito comunitario, sarà ancora una volta fondamentale in un momento internazionale tanto complesso ". Messaggi per Tajani anche da parte di Anna Maria Bernini, Lorenzo Cesa e Maurizio Gasparri.