Il Tar boccia tachipirina e vigile attesa. Fdi: "Pietra tombale su Speranza"

Prima il burocratese. Il Tar ha accolto il ricorso dei medici del Comitato Cura Domiciliare, disponendo l'annullamento delle linee guida dell'Aifa che erano state diffuse dal ministero della Salute "nella parte in cui, anziché dare indicazioni valide sulle terapie da adottare a domicilio, prevedono un lungo elenco di terapie da non adottare, divieto che non corrisponde all'esperienza diretta maturata dai ricorrenti". Nello specifico, il Tar ribalta la parte di circolare che prevede, nei primi giorni di malattia, una "vigilante attesa e somministrazione di fans e paracetamolo e di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati per i pazienti affetti da Covid".

Secondo il Tar, il contenuto della nota ministeriale "contrasta con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professionale imponendo, anzi impedendo, l'utilizzo di terapie eventualmnente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia Covid-19 come avviene per ogni attività terapeutica".

In soldoni: il Tar "libera" i medici dalle stringenti linee guida del ministero della Salute, Roberto Speranza, e dà loro facoltà di curare i pazienti nel modo in cui ritengono più opportuno.

Sia chiaro, una terapia standard per curare il Covid ancora non c'è. Ma nei giorni scorsi, in un'intervista al Corriere della Sera, Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, aveva parlato di "due lavori scientifici che derivano dal nostro gruppo di ricerca (che) dimostrano che l’impiego di antinfiammatori non steroidei utilizzati ai primi sintomi della malattia riduce del 90% l’evoluzione verso le forme gravi e l’ospedalizzazione. Entrambi gli studi hanno dei limiti e manca ancora la prova definitiva". In compenso, proseguiva il professore, la il paracetamolo, principio attivo della tachipirina, potrebbe risultare controproducente in quanto "consuma il glutatione che è un antiossidante molto potente. Proprio in questi giorni è uscito uno studio che mostra che i pazienti con Covid hanno uno stress ossidativo importante, probabilmente responsabile del danno infiammatorio polmonare, associato a deficit di glutatione e si è visto che questo deficit aumenta con l’età".

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha così commentato la notizia: "Dopo due anni di fallimenti conclamati la sentenza del Tar del Lazio mette una pietra tombale sull'operato del Ministro Speranza, che ha la grande responsabilità di non aver mai voluto ascoltare le numerosissime esperienze cliniche portate dai medici di base. È chiaro che Speranza non può rimanere un minuto di più, Mario Draghi e le forze di maggioranza prendano atto del fallimento".