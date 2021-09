Terrazzi, balconi con pergole e tende da sole. Se la casa vuole uscire dalle quattro mura

La casa cerca sempre di più di uscire dalle sue quattro mura. Complici i passati lockdown e lo smartworking, è sempre più evidente l'esigenza di avere uno spazio esterno, anche piccolo, dove poter avere comunque la sensazione di uscire. Dove poter incontrare le persone in sicurezza, spaziare in un «dentro» che diventa «fuori» sia per rilassarsi con gli amici ma anche per poter vivere la nuova dimensione del lavoro lontano dall'ufficio.

Ecco che la casa perde i suoi confini, senza pareti, dove ambienti interni ed esterni diventano un unico spazio di benessere, bello e funzionale, da vivere in ogni periodo dell'anno.

Una tendenza che Arquati ha saputo anticipare. L'azienda, nata nel 1960 in provincia di Parma su intuizione di Franco Arquati, ha oramai oltre 60 anni di esperienza nella progettazione, configurazione e messa in opera di tende da sole, pergole, vetrate. A queste si aggiungono adesso nuove soluzioni su misura adatte ai bisogni in trasformazione delle famiglie. Con l'esplosione dello smartworking e la riscoperta degli spazi casalinghi come luoghi della socialità, si è fatta pressante l'esigenza di spazi supplementari da destinare al lavoro, allo studio o al relax.

Giardini e verande per chi ha la fortuna di avere grandi spazi, ma anche balconi e terrazze sono diventati preziosi «alleati» per migliorare la qualità della vita dei vari componenti della famiglia. Il desiderio di spazi domestici esterni da vivere in qualunque stagione trova soddisfazione nel catalogo Arquati, che propone un ventaglio di soluzioni per schermare il sole ma anche per proteggere da vento, pioggia e intemperie. La maggior funzionalità degli spazi outdoor della casa si riflette infatti anche sugli ambienti interni immediatamente più freschi e vivibili e, sul lungo periodo, si traduce in un considerevole risparmio energetico.

Arquati per i suoi progetti si avvale di professionisti capaci di sintetizzare la praticità con lo stile, del design e tradurla in prodotti e materiali con alte performance ed efficienza tanto da assicurare 10 anni di garanzia. La ricerca stilistica si declina in un'ampia scelta di tessuti e colori nella quale il gusto estetico del cliente e gli standard per la corretta modulazione della luce sanno integrarsi perfettamente.

Oggi è una solida realtà made in Italy in crescita che investe sulla formazione delle sue risorse umane e in ricerca e sviluppo per sperimentare nuovi materiali tecnologicamente avanzati ed ecosostenibili. L'obiettivo è ampliare ulteriormente il catalogo entro la fine del 2021 così da restare fedele alla filosofia del suo fondatore, «far corrispondere il prodotto ai vari bisogni e alle diverse esigenze legati ad abitudini e modi di vivere l'esterno e l'interno di una casa o di un ufficio».

Nell'evoluzione della proposte Arquati, la strada tracciata è quella della configurazione di sistemi e funzioni diverse in un unico prodotto sempre più performanti.