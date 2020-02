Terremoto a Correggio paura nel Modenese. Vertice sul sisma 2016

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 14.31 in provincia di Reggio Emilia. L'epicentro è stato localizzato a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, a una profondità di 6 chilometri. La scossa è stata avvertita anche in alcuni comuni del Modenese. Non si sono registrati danni a cose o persone.

Intanto ieri il sindaco di Amatrice, Antonio Fontanella, ha incontrato il nuovo Commissario per la Ricostruzione post-terremoto 2016, Giovanni Legnini, insieme ai colleghi sindaci di Arquata del Tronto, Aleandro Petrucci, e di Teramo, Gianguido D'Alberto. All'incontro era presente anche il coordinatore dell'Anci, Maurizio Mangialardi, accompagnato da altri rappresentati delle quattro regioni del Centro italia colpite dal sisma di quasi quattro anni fa.

Durante l'incontro è stata rappresentata al neo-commissario la situazione drammatica in cui si trovano le popolazioni terremotate del Centro Italia, nonché i ritardi della ricostruzione, dovuti, secondo i relatori presenti, ad un «impianto normativo inadeguato». Il neo commissario Legnini ha condiviso le preoccupazioni espresse dalla delegazione, dichiarando di impegnarsi a dare una svolta nel più breve tempo possibile. «Abbiamo avuto una buona impressione, perché Legnini è un uomo di esperienza amministrativa, avendo ricoperto la cariche di sindaco, per diversi anni, di parlamentare e sottosegretario - ha affermato il sindaco di Amatrice, Antonio Fontanella, a margine dell'incontro - sicuramente un curriculum importante ed estremamente congruo all'incarico che gli è stato conferito». Il commissario Legnini, ha confermato che presto sarà nei Comuni per constatare personalmente la situazione, e per confrontarsi con i sindaci e le amministratori locali sulle cose da cambiare.