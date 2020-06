Terremoto nel Movimento 5 Stelle: altri 3 senatori verso l'addio

Non c'è mai pace all'interno del Movimento 5 Stelle, messo a dura prova dalle infinite problematiche che rendono fragile un gruppo già instabile per le varie correnti da cui è caratterizzato. Nelle ultime ore abbiamo assistito all'addio di Alessandra Riccardi, che è passata alla Lega in quanto delusa anche dal mancato confronto parlamentare con l'opposizione per le riforme nell'ambito dell'emergenza Coronavirus. Non si tratterebbe però dell'ultima uscita: stando a quanto appreso e riferito dall'Huffington Post, presto tre senatori potrebbero salutare definitivamente il mondo giallo per accasarsi altrove.

Nello specifico i soggetti ritenuti " a rischio " sarebbero Mattia Crucioli, Tiziana Drago e Marinella Pacifico: il primo potrebbero raggiungere Gianluigi Paragone al Gruppo Misto; le altre due potrebbero sposare la causa leghista. L'intento di Matteo Salvini è ormai chiaro: svuotare i 5S per renderli sempre più fragili così da far traballare l'esecutivo giallorosso. Un traguardo che è stato intercettato, visto che un esponente grillino di primo piano si è così sfogato: " L’obiettivo ormai è terremotare Giuseppe Conte ". Lo scouting del Carroccio ha le idee ben impresse: far cadere il governo per mancanza di numeri sufficienti o aspettare una eventuale mossa di Forza Italia per fare da stampella al Conte bis. Il partito di via Bellerio ne uscirebbe rafforzato in entrambi i casi.

Conte adesso trema

Inevitabilmente il presidente del Consiglio sta vivendo ore di preoccupazione e guarda con i propri occhi quella che potrebbe diventare una vera e propria bomba politica che farebbe saltare anche la sua poltrona. Dal Movimento comunque filtra positività, soprattutto alla luce delle dichiarazioni di Federico D’Incà che ha provato a domare una situazione piuttosto infuocata. " Siamo ben superiori alla maggioranza di 160, siamo quasi a 170, c’è una maggioranza stabile, lo abbiamo dimostrato anche quando quel volpone di Calderoli ha cercato di mettere una trappola al Senato ", ha rassicurato il ministro per i Rapporti con il Parlamento.