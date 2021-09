Via alla terza dose: over 80, Rsa e sanitari. Il Cts sulle riaperture. "Stadi e musica al 75%. Cinema e teatri all'80"

Via libera del ministero della Salute al richiamo per over 80, Rsa e operatori sanitari iniziando dai fragili mentre per il resto della popolazione si deciderà in base all'andamento della pandemia. La terza dose per tutti dunque non è scontata. Ieri è anche arrivato il parere sulle riaperture del Comitato tecnico scientifico diviso tra le diverse posizioni ispirate a una maggiore prudenza o invece a una ragionevole confidenza. Poi la decisione finale verrà comunque presa dal governo al massimo entro la fine di questa settimana. Il premier Mario Draghi dovrà contenere le pressioni interne alla maggioranza per un «liberi tutti». Preceduta dalle polemiche tra ministri e tecnici che hanno visioni molto distanti su quale sia il limite per garantire la sicurezza e dopo gli appelli del mondo dello spettacolo al quale è stata tolta l'aria nell'ultimo anno e mezzo questa è la strada indicata dai «tecnici».

DISCOTECHE

Restano escluse. Un punto questo sul quale erano tutti d'accordo: la fruizione di un museo non è certamente paragonabile a quella di una discoteca dove anche con gli ingressi contingentati è impossibile rispettare le distanze. Quindi non dovrebbero esserci novità nonostante la sollecitazione arrivata dal ministero dell'Economia per una soluzione.

CINEMA, TEATRI, STADI E CONCERTI

Cinema e teatri potranno accogliere fino all'80 della capienza al chiuso e del 100% all'aperto. No dunque al 100 per cento anche al chiuso come richiesto dai lavoratori del settore per quei luoghi «nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative». All'interno del Cts però le posizioni sono molto variegate quindi alla fine si è cercato un compromesso che contemperasse sicurezza e necessità di ripresa del settore. Nessun tetto per le sale piccole con al massimo 2mila persone e 80% al massimo di spettatori rispetto alla capienza totale nelle arene più grandi. Per stadi e palazzetti dello sport la capienza oraè del 50% all'aperto e del 25% al chiuso. Ora l'ok del Cts è arrivato per il 75% all'aperto e per il 50% al chiuso in zona bianca e con green pass obbligatorio.

QUARANTENE A SCUOLA

Questo è uno dei punti più controversi. La riduzione della quarantena per i vaccinati da 7 a 5 giorni non ha trovato un parere unanime da parte degli esperti che invece hanno bocciato l'ipotesi estrema della cancellazione. Anche le limitazioni sui contatti da isolare nel caso si trovi un positivo in classe son state oggetto di discussione nell'ottica di circoscrivere le quarantene soltanto alle persone a stretto contatto con il positivo, i compagni seduti accanto. Ma su questo fronte sarà necessario aspettare qualche settimana prima dei decidere.

TERZA DOSE

Firmata dal direttore del dipartimento prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, la circolare esplicativa per la seconda fase di somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid. Dopo i soggetti fragili si passa agli over 80, al personale e agli ospiti delle Rsa. La terza dose sarà poi somministrata a tutti gli operatori sanitari, senza distinzione tra quelli «a rischio» per il tipo di mansione. Si parte però dagli over 60 tenendo conto anche di chi soffre di patologie concomitanti. Insomma lo stesso criterio delle dosi precedenti: prima i fragili e gli anziani. Si partirà «dai soggetti di età 60 anni o con patologia concomitante tale da renderli vulnerabili a forme di Covid19 grave o con elevato livello di esposizione all'infezione», scrive nella circolare il professor Rezza. Per il resto della popolazione si deciderà per la terza dose in base all'andamento della pandemia.

Sul fronte della campagna vaccinale arrivano le rassicurazioni del commissario Francesco Paolo Figliuolo: «Posso assicurare che abbiamo le dosi per il booster per tutti quelli che vogliono».