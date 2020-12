Terza ondata, l'Oms sul Natale: "Mascherine anche in casa"

Come aveva già anticipato qualche virologo, all'inizio del 2021 ci potrebbe essere un «ulteriore ondata» di Covid-19. Lo ha riferito l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) in Europa, che ha diramato un allarmato comunicato con regole di comportamento al fine di ridurre i potenziali contagi invitando le famiglie a indossare mascherine durante gli incontri che coincideranno con le festività di Natale. Dunque riuniti intorno a un tavolo ma protetti.

L'organizzazione sanitaria delle Nazioni Unite ha affermato in una dichiarazione che, sebbene siano stati compiuti alcuni «fragili progressi», «la trasmissione del Covid-19 in tutta la regione europea rimane diffusa e intensa». C'è un elevato rischio di un'ulteriore rinascita nelle prime settimane e nei primi mesi del 2021 e sarà necessario lavorare insieme per riuscire a prevenirlo, secondo l'Oms che ha esortato le persone a «non sottovalutare l'importanza delle decisioni» e ad adottare ulteriori precauzioni. Se possibile, l'Oms ha affermato che le celebrazioni dovrebbero essere tenute all'aperto e «i partecipanti dovrebbero indossare mascherine e mantenere il distanziamento». Per le festività al chiuso, l'Oms ha affermato che limitare il numero di ospiti e garantire una buona ventilazione sono fondamentali per ridurre il rischio di contagio. «Può sembrare scomodo indossare maschere e praticare il distanziamento fisico quando si è intorno ad amici e familiari, ma così facendo si contribuisce in modo significativo a garantire che tutti rimangano sani e salvi», ha riferito l'Oms.