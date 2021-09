Il "terzetto diabolico" fa scena muta davanti al Gip

Hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere le sorelle Silvia e Paola Zani e Mirto Milani, il giovane 27enne che intratteneva rapporti con entrambe le sorelle ritenuto complice e forse ispiratore dell'omicidio di Laura Ziliani, madre delle due ragazze. Dal carcere bresciano di Verziano Silvia, 27 anni, e Paola, 19 anni hanno scelto di non rispondere alle domande del gip Alessandra Sabatucci nè rilasciare dichiarazioni spontanee. Stesso comportamento mantenuto da Mirto pochi minuti dopo nella casa circondariale cittadino di Canton Mombello.

I giovani sono finiti in carcere lo scorso venerdì con l'accusa di aver premeditato e ucciso la vigilessa di Roncadelle (Brescia) e di averne occultato il corpo

Che siano stati loro a sopprimere la 56enne ex vigilessa, gli inquirenti lo dano per certo: troppe le contraddizioni, i tentativi di depistaggio, le informazioni false fornite agli investigatori che sostengono questa tesi. Nessun dubbio neppure sul movente: «Gli accertamenti patrimoniali - scrive la Gip nell'ordinanza di arresto - disvelavano l'esistenza di precisi interessi di natura economica in capo ai protagonisti della vicenda» e ancora: «il contenuto delle captazioni offre elementi di riscontro all'ipotesi accusatoria: risulta infatti accertato in capo a tutti e tre gli indagati, un chiaro interesse a sotituirsi a Ziliani Laura nell'amministrazione di un vasto patrimonio immobiliare». Restano però ancora diverse cose da chiarire: come è avvenuto l'omicidio e dove sia rimasto il corpo della vittima dall'8 maggio, data ipotizzata del delitto, all'8 agosto, data del ritrovamento. E ancora, se vi siano stati altri complici, almeno nell'opera di occultamento del cadavere.