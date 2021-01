Le "Thelma e Louise" dei social in fuga da giorni tra video e selfie

Quasi la stessa eta: 16 e 17 anni. Un nome quasi identico: Selena la prima, Selene la seconda. Probabilmente quasi uguale anche il cervello: diciamo così, un po' fuori posto. Le due quasi gemelle pare si siano conosciute su TikTok (e dove se no?), il famigerato social «adolescenziale» in questi giorni super citato dai media per ragioni tutt'altro che commendevoli. Il feeling a colpi di post della coppia si è concretizzato lo scorso 14 gennaio, data in cui la scombinata ditta «Selena&Selene» ha deciso di cambiare ragione sociale, passando dal virtuale al concreto con una fuga per l'Italia che da 10 giorni sta tenendo sulle spine i genitori di questa coppia in stile Thelma e Louise del digitale. Un film piuttosto avvilente dove i ruoli di Selena (la 16enne) e Selene (la 17enne) sarebbero ben distinti. La trama, almeno secondo la versione della mamma di Selena, sarebbe la seguente: «Mia figlia è una brava ragazza, ma facilmente influenzabile. Tanto più ora che sta attraversando un momento difficile. Ha conosciuto su TikTok questa Selene, di un anno più grande di lei, che l'ha plagiata convincendola a fuggire con lei». Una scappatella che però si sta prolungando più del dovuto, tanto da preoccupare i genitori della 16enne per nulla tranquillizzati da un bigliettino di rassicurazione ricevuto dalla figlia.

E Selene, la 17enne presunta «plagiatrice»? Di lei sul web si dicono peste e corna per un brutto episodio di social-bullismo che l'anno scorso l'ha vista protagonista ai danni di un 21enne disabile deriso e istigato a denudarsi durante una video-chat: del caso si occupò il programma «Le Iene» dando la parola sia al giovane bullizzato, sia alla ragazza bullizzatrice (autonominatasi «influencer», qualifica che ormai non si nega a nessuno) all'apparenza poco o nulla pentita del suo gesto.

Selena, di nazionalità peruviana e guatemalteca, prima di darsi alla macchia con l'amica, abitava a Reggello (Firenze); l'italianissima Selene, invece, è di stanza (almeno quando dalla stanza non evade) a Pontedera (Pisa).

Selene ha anche una sorella che ai tempi del servizio delle «Iene» la difese energicamente sulle varie piattaforme digitali dove furono chiamati a raccolta gli «innumerevoli» follower della «nota influencer» vittima dell'«ignobile campagna di stampa». Insomma, avrete capito di che gente stiamo parlando.

Con queste premesse è facile comprendere l'ansia della mamma di Selena che si è rivolta oltre che ai carabinieri anche a «Chi l'ha visto?». Finora senza esito. Intanto continua a ricevere messaggi tipo «Non sono scomparsa, sto bene» e video da varie città italiane (Verona, Novara, Milano, Torino e Bologna) che la coppia di fuggiasche continua a inviare sui social col «nobile» obiettivo di raccogliere più «like» possibili. L'ultimo post di Selena? «Mami scusami, ma non mi sento tanto bene!». Selene l'«influencer», al contrario, rimane muta. Lei è un osso duro: non si fa influenzare da nessuno.