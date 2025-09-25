Berlino: "Mig russi su una nostra nave"

Resta altissima la situazione in Europa perle continua provocazioni di Mosca sotto forma di sconfinamenti di jet e droni. "Un aereo militare russo ha sorvolato una fregata della Marina tedesca nel Mar Baltico". Lo ha detto al Bundestag il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, paragonando l'incidente all'intrusione di droni e caccia russi nello spazio aereo polacco ed estone dei giorni scorsi. Questi episodi "dimostrano chiaramente che la Russia sta testando con crescente frequenza e intensità i confini anche nei confronti degli Stati membri della Nato - ha detto Pistorius - Putin vuole provocarci, vuole provocare gli Stati membri della Nato e vuole identificare e sfruttare i presunti punti deboli dell'alleanza, ma Putin si sbaglia anche in questo: l'Alleanza ha reagito in modo chiaro e deciso alla provocazione russa, ma allo stesso tempo con la necessaria prudenza, che in questi giorni è particolarmente importante". Pistorius ha poi spiegato che la necessità è quella di coniugare fermezza e prudenza, "evitando l'allarmismo o, per dirla con altre parole, non dobbiamo cadere nella trappola delle provocazioni di Putin".

Ma quello riferito da Berlino non è l'unico episodio sospetto delle ultime ore. Un aereo militare diretto dalla Spagna alla Lituania sul quale viaggiava oggi la ministra della Difesa Margarita Robles, ha infatti subito un'interferenza al sistema di Gps mentre sorvolava il Mar Baltico, vicino all'enclave russa di Kaliningrad. Un episodio simile a quello registrato tre settimane fa dal velivolo sul quale viaggiava la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Fonti della Difesa spagnola segnalano che l'aereo militare "è preparato" per neutralizzare le interferenze e che questi episodi "sono abituali" sulla rotta, anche sui voli commerciali. Robles è in Lituania per visitare il contingente spagnolo, formato da otto caccia Eurofighter e 150 militari impegnati nella missione Nato di polizia aerea nel Baltico nella base di Siauliai.