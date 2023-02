Il tir precipita dal viadotto: l'autista muore. Fiamme sull'A1

Un incidente pauroso, uno scenario catastrofico.

Ieri alle 7.30 il viadotto che si trova sotto il tratto tra Calenzano e Barberino del Mugello in direzione Bologna, sulla A1 Milano Napoli, si è trasformato in un Inferno.

Un autoarticolato è volato giù e si è incendiato, senza lasciare scampo al conducente. Angelo Gambardella, 56 anni, l'autista del camion è morto nel rogo che si è innescato dopo l'impatto contro il terreno a causa della rottura dei serbatoi del carburante. Era originario di Salerno e trasportava un carico di frutta e verdura. All'improvviso, per cause ancora non chiare, l'autoarticolato nell'affrontare una curva ha urtato la barriera di sicurezza sul lato sinistro, poi, dopo l'impatto, ha invertito rapidamente la direzione finendo contro la barriera opposta, abbattendola e cadendo per 15 metri oltre il viadotto nella strada sottostante e si è incendiato.

I vigili del fuoco sono giunti sul posto e hanno spento le fiamme, ma Angelo Gambardella era già morto. Poteva essere una strage, perché il camion è caduto sulla strada sottostante che serve per raggiungere la frazione di Legri, nel comune di Calenzano. Sabato notte, invece, un uomo è morto e altre persone sono rimaste ferite a Verona. La vittima è un 61enne, passeggero di una Toyota, che è stata centrata frontalmente da una Fiat Punto, dopo che questa ha invaso le due corsie opposte di marcia. La Fiat Punto proveniva da corso Milano e ha invaso le corsie opposte dove stava sopraggiungendo la Toyota. Nella collisione ha perso la vita il 61enne, che era nella Toyota, mentre il conducente è rimasto ferito insieme alle altre due donne che si trovavano a bordo dell'auto, estratte dalle lamiere in condizioni gravi. Il conducente della Punto è indagato per omicidio stradale e lesioni personali stradali aggravate. Sempre ieri alle 6 sulla strada provinciale di Tirli nel comune di Castiglione della Pescaia, una macchina è finita fuori strada, schiantandosi contro un albero ed è morto un uomo di 57 anni. Non ha avuto scampo infine un 24enne morto ieri mattina sulla Statale 18 nel Cosentino. La vittima si trovava nei pressi di Scalea sul Tirreno cosentino e si è ribaltato con la sua macchina dopo essersi scontrato con un'altra vettura.