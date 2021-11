"Ecco perché perdiamo...": i tg (da ridere) di Toninelli

Probabilmente, il senatore 5s Danilo Toninelli ha molto tempo a disposizione nelle sue giornate se riesce a programmare appuntamenti fissi una o due volte alla settimana, in pieno pomeriggio, con i suoi follower per una diretta di 45 minuti. Che potrebbe anche diventare quotidiana, " quando ci sarà tanta ciccia ". L'ex ministro dei Trasporti del Movimento 5 stelle ha dato il via a una rubrica chiamata Controinformazione (rigorosamente con l'hashtag nella sua versione ufficiale) nella quale vuole smascherare le fake news e smontare il complottismo. Una sorta di debunker in salsa grillina " contro la narrazione unica nazionale ", che vuole combattere la disinformazione ma che, invece, sembra solo uno strumento di propaganda pentastellato.

Dalla prima diretta del 5 novembre, sono già 3 in tutto le rubriche pubblicate da Danilo Toninelli. L'ex ministro non perde mai occasione per sottolineare che questo o quest'altro "ci sono grazie a noi", dove il "noi" indica il Movimento 5 stelle. È anche stucchevole all'ascolto, perché, nonostante non ci si possa aspettare chissà quali discorsi sui massimi sistemi per il debunk di quelle che, per lui, sono delle fake news, almeno ci si aspetterebbe che l'ex ministro facesse un tentativo in questa direzione.

Primo piano stretto sulla sua faccia, occhiali e auricolari a filo, Danilo Toninelli si presenta ai suoi follower con i suoi ricci ben pettinati per fare la sua controinformazione. Quali sono i temi scottanti affrontati dal ministro? L'eroismo di Virginia Raggi, per esempio. Sì, perché Danilo Toninelli nella sua prima diretta ha detto a chiare parole che " Virginia è un'eroina " che " con umiltà e tanta forza " fa il consigliere al comune di Roma nonostante la sconfitta. Ma non è tutto, benché ammetta la sconfitta alle amministrative di Roma, Toninelli trova il capro espiatorio, perché mica è colpa dell'eroina Virgy e del suo lustro di gestione della Capitale, che ha fatto disinnamorare i romani del M5s. " Il M5s ha perso per colpa delle fake news ", dice l'ex ministro. E quindi ecco che è sceso lui in campo in prima persona per smontarle pezzo per pezzo.