Tornano sulla Terra i due astronauti bloccati da 9 mesi nello Spazio

Ascolta ora 00:00 00:00

Si scrive l'ultimo capitolo di un viaggio nello spazio che doveva durare otto giorni ed invece è durato nove mesi. E fortunatamente è un finale lieto. La navetta Crew Dragon Freedom è ammarata ieri nel Golfo del Messico al largo di Tallahassee (Florida) «aiutata» nel suo splash down da diversi paracaduti. Con la navetta sono finalmente rientrati sulla terra i due astronauti della Nasa Suni Williams e Butch Wilmore rimasti bloccati per nove mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove erano arrivati a giugno 2024 con la Starliner. Con loro rientrano il comandante Nick Hague della Nasa e il cosmonata Aleksandr Gorbunov dell'agenzia spaziale russa Roscosmos.

Si conclude così la missione Crew 9, partita a settembre con 2 astronauti anzichè con 4, per consentire il rientro di Williams e Wilmore. I due astronauti erano saliti sulla Stazione Internazionale lo scorso giugno con il volo inaugurale di Starliner, il veicolo costruito da Boeing proprio per il trasporto di personale in orbita. Una serie di problemi tecnici aveva però portato la Nasa a decidere di far rientrare Starliner senza esseri umani a bordo.

I due membri dell'equipaggio hanno dovuto dunque rimanere in attesa che li tornassero a prendere. Ed è stata una attesa infinita, durata 286 giorni.

Williams e Wilmore sono due astronauti esperti: lei, 59enne pilota, aveva già passato 322 giorni nello spazio prima della missione Starliner. Lui, 62enne comandante, 178. Sulla Stazione Spaziale Internazionale.

La loro lunga permanenza nello spazio è stata comunque attiva ed ha contribuito a raccogliere informazione sulla gestione della stazione spaziale. Il viaggio di rientro è stato organizzato nel corso di diversi mesi e la preparazione è cominciata nella scorsa estate in una collaborazione tra Nasa e SpaceX.