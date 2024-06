Toti incassa il sostegno di tutto il centrodestra. "Avanti con il governatore"

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel secondo incontro politico autorizzato dal giudice, varcano l'ingresso della villa di Ameglia dove dal 7 maggio è recluso Giovanni Toti, i segretari regionali dei partiti di centrodestra. Oltre a Matteo Rosso di Fdi e Carlo Bagnasco di Fi, c'è anche un esponente di peso della Lega come il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi. Sul tavolo, come già aveva ribadito più volte l'avvocato del governatore, Stefano Savi, «non ci sono ipotesi di dimissioni, non ci sono mai state», ma la necessità di un dialogo con la maggioranza che sostiene Toti nel suo momento più difficile.

Lo confermano i leader dei partiti uscendo dal vertice: «L'incontro è stato approfondito e costruttivo. Abbiamo tracciato un percorso condiviso per la nostra Regione e dato la nostra solidarietà e vicinanza, umana e personale. Con lui abbiamo condiviso l'importanza di proseguire quel percorso di crescita iniziato insieme nel 2015 e di portarlo avanti fino alla fine del mandato. L'auspicio è che si possa continuare con Toti nuovamente nel suo ruolo e con una riconquistata agibilità politica - chiariscono i tre in una nota - Senza entrare nel merito di indagini che rispettiamo insieme al lavoro dei magistrati ci auguriamo che possano venire meno le esigenze cautelari e che il mandato elettorale possa essere mantenuto nel rispetto contestuale del voto degli elettori in una fase di indagini preliminari che non prevede dimissioni, nemmeno citate nel corso del nostro incontro». L'appoggio non è in discussione: «Sosterremo il presidente e tutta la giunta per continuare un lavoro non facile, ma importante e impegnativo per il quale, nel prosieguo, ciascuno di noi avrà necessità del confronto col proprio responsabile nazionale del partito. La Liguria non si può fermare».

Toti resta determinato a non fare alcun passo indietro, fiducioso nel ricorso al Tribunale del Riesame contro il diniego del gip alla revoca della misura cautelare. I giudici decideranno l'8 luglio, se anche qui l'esito sarà negativo si andrà in Cassazione. Con tempi più lunghi, almeno settembre.

Per questo era necessario vedere gli alleati, dopo aver già parlato nei giorni scorsi con la sua Giunta, con il facente funzioni Alessandro Piana e gli assessori Giacomo Giampedrone e Marco Scajola, e averli incoraggiati ad andare avanti nell'attuazione del programma dell'amministrazione. Nell'attesa di un suo ritorno.