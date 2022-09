Totti e Ilary tornano a vivere insieme

Rapporti «civili ma distaccati». Il «civili» dipenderà da loro, il «distaccati» lo consentono i mille metri quadrati e le venticinque stanze. Ilary Blasi e Francesco Totti, per ora e a sorpresa, tornano sotto lo stesso tetto, ampio tetto, nella loro villa all'Eur. D'altra parte, secondo quanto emerso dopo l'inizio della bufera l'11 luglio scorso (la presunta relazione del calciatore con Noemi Bocchi e la presunta relazione di Ilary con... non si è capito chi, né se ce ne sia davvero una), era almeno da un anno che l'ex coppia viveva assieme senza di fatto stare più assieme. Cioè, di fatto, la coppia d'oro sarebbe già stata di fatto separata da ben prima di comunicare al mondo la loro separazione. E quindi, finite le vacanze separate e puntualmente documentate dai social (Ilary al mare con i figli, Ilary in montagna con i figli, Totti al mare con i figli, Totti con, sembra, la Bocchi a pochi metri di distanza...) inizia l'anno e tutti tornano al proprio posto. Sembra che i due debbano ancora «civilmente» accordarsi sulla divisione dei beni e debbano cercare di scongiurare una vera e propria battaglia legale (anche se Francesco ha già dato mandato ad Annamaria Bernardini de Pace e la Blasi all'ex socio della famosissima matrimonialista, Alessandro Simeone). Inoltre c'è da tutelare la tranquillità dei figli della coppia (Christian, Chanel e Isabel) che saranno giustamente provati dal susseguirsi di gossip sui loro genitori e sulla loro vita futura. Si potrebbe risolvere tutto con una separazione consensuale, ma se uno dei due dovesse fare dispetti all'altro (sembra che, per esempio, la discrezione sia un requisito fondamentale per restare in rapporti sereni), non sarebbe da escludere la separazione giudiziale: «Tre anni o giù di lì di scontri in tribunale per dividere, oltre alle proprie strade, anche il sostanzioso patrimonio di famiglia».

Nel frattempo, però, il Pupone, sembra continuare ad incorrere in gaffes comportamentali. Avrebbe infatti dovuto aspettare a mostrarsi in pubblico assieme alla Bocchi, ma oltre a qualche strafalcione estivo, ora, secondo il settimanale «Chi», i due sarebbero stati visti a cena in uno dei ristoranti romani preferiti dal calciatore. Unica accortezza usata (e insufficiente vista la spasmodica attenzione da parte dei paparazzi), il solito sistema di arrivare e andarsene separatamente dal locale. Un po' come hanno provato a fare (altrettanto inutilmente) per tutta l'estate a Roma e a San Felice Circeo. Ma Totti, in ogni caso, continua a negare che la causa della separazione tra lui e la moglie sia iniziata a causa di Noemi Bocchi e il suo entourage fa filtrare che anche Ilary abbia avuto in passato una «distrazione» e così il conto finirebbe in pareggio, per rimanere nella metafora calcistica.