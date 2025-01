Tragedia alla convention: muore esponente degli studenti azzurri

Luca Palmegiani

Raccontano che nell'hotel di Roccaraso volevano dargli una stanza al piano terra ma lui l'ha voluta al quarto piano. Luca Palmegiani aveva pianificato tutto, per mettere fine ai suoi 25 anni con più clamore possibile, proprio là dove si stava svolgendo l'evento di Forza Italia «Azzurri in vetta». Era un militante originario di Latina, poi trapiantato a Milano, molto impegnato nel partito, sua seconda famiglia: referente di Studenti per le libertà a Milano Un impegno che, però, non è riuscito a combattere il suo malessere interiore. Quando è caduto da quel quarto piano si è pensato ad un incidente, ma poi sono comparsi i messaggi di addio alla famiglia, al leader Antonio Tajani, alla comunità azzurra sul suo profilo Instagram, l'annuncio dell'estremo gesto. Il ragazzo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale «San Salvatore» dell'Aquila, mentre i carabinieri ricostruivano il fatto. Condizioni gravissime, ma si sperava. Il leader di Fi, visibilmente commosso, dopo aver interrotto la kermesse insieme all'organizzatore Nazario Pagano, è andato all'Aquila per incontrare i genitori affranti di Luca, con il responsabile dei giovani azzurri Stefano Benigni. Intanto, arrivavano i messaggi di condoglianze dalle forze politiche ad una Fi in lutto, che s'interroga su come un fatto del genere possa essere successo. Ci sono gli alleati e gli avversari. Si dice «profondamente scioccato e addolorato», il presidente del Senato Ignazio La Russa. La scomparsa del giovane militante di Fi «lascia sconvolti» i leghisti secondo il segretario federale Giovani Luca Toccalini. «Le senatrici e i senatori del Pd partecipano sentitamente al dolore di tutta la comunità di Fi», scrive il capogruppo dem al Senato Francesco Boccia. Dentro Fi è un terremoto emotivo. «Ho appreso con profondo dolore e grande scoramento della tragica scomparsa di Luca Palmegiani, un giovane militante di Fi, un ragazzo brillante e animato da una passione autentica per la politica», scrive il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati. La vicepresidente del Senato Licia Ronzulli lo ricorda come «un ragazzo sempre presente, sempre disponibile, innamorato della politica». «Sono sconvolta - dice l'eurodeputata Letizia Moratti - Luca da pochi mesi aveva iniziato a collaborare nel mio staff, dimostrandosi attento e serio, con una grande passione per la politica.

Poco prima delle festività aveva concluso con successo il percorso universitario e ci eravamo tutti congratulati con lui. La profondità di un disagio e di un gesto così estremo ci lascia senza parole, ci fa riflettere, uniti dal dolore e dal pensiero di quanto Luca si sia fatto apprezzare e ben volere».