Travolto e ucciso a 11 anni. Il pirata era senza patente

«Non l'ho visto sbucare. Poi sono scappato perché non ho la patente e ho avuto paura». Sono le prime parole per spiegare alla polizia cosa è successo pronunciate dal 20enne che poco dopo la mezzanotte di lunedì ha investito e ucciso un ragazzino di 11 anni a Milano. La vittima era in sella alla sua bicicletta ed è stato travolto. L'automobilista è appunto fuggito senza prestargli soccorso, poi però intorno alle 4.30 si è costituito. Sarebbe privo di patente di guida.

L'incidente si è verificato nella notte in via Bartolini, zona viale Certosa, alla periferia Nord-Ovest della città. Il 20enne, un italo-marocchino, è stato denunciato ed è indagato a piede libero per omicidio stradale e fuga, con l'aggravante di non aver mai conseguito la patente. Una volta che si è consegnato alla polizia, circa quattro ore dopo i fatti, è stato sottoposto agli esami previsti in questi casi per verificare se fosse sotto l'effetto di alcol o droghe. Sarebbe risultato «negativo» all'alcoltest, mentre «si attendono ancora i risultati del tossicologico», spiegano fonti della Procura. La vittima, Mohanad M., cittadino egiziano (nella foto), era in bicicletta a poca distanza dal ristorante gestito dal padre. Sarebbe morto sul colpo. Il genitore, vedovo da circa un anno, è accorso subito sul posto e ha avuto bisogno di soccorso medico a causa dello choc. Lo scontro è avvenuto all'incrocio con viale Monte Ceneri.

Il pirata della strada guidava una Smart intestata all'azienda per cui lavora e procedeva dal centro verso la periferia, come mostrano alcune delle telecamere presenti in zona che hanno ripreso le fasi precedenti e successive all'impatto con la bici del ragazzino, che è stata sbalzata a circa 20 metri di distanza sul marciapiede. Il piccolo è stato trascinato sull'asfalto. Non ci sarebbero invece testimoni diretti dello scontro e non è stato possibile stabilire la velocità di marcia dell'auto, per cui sarà probabilmente disposta una consulenza tecnica. A dare l'allarme è stato un passante che ha visto l'11enne a terra.

L'inchiesta sulla morte del ragazzino è coordinata dal pm di turno Rosario Ferracane. Gli accertamenti sono affidati alla polizia locale. «La notizia del tragico incidente di questa notte in via Bartolini ci lascia attoniti e costernati - interviene il vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo - Ha perso la vita un bambino di 11 anni e innanzitutto esprimo a nome dell'amministrazione il più profondo cordoglio e le condoglianze alla famiglia, cui oltre alla nostra vicinanza non faremo mancare il sostegno del Comune e della città». Secondo i dati forniti da Asaps, l'Associazione sostenitori della Polizia stradale, Mohanad è il 21esimo bambino morto in un incidente stradali in Italia dall'inizio del 2022.