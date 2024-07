Tre amici motociclisti morti contro un'auto. Incendio dopo lo scontro

Ascolta ora 00:00 00:00

Sabato di sangue sulle strade della Sardegna. Tre persone sono morte in un tragico incidente nell'Oristanese nella tarda mattinata di ieri. Uno scontro violentissimo a Paulilatino tra due moto e un'auto che ha lasciato sull'asfalto i corpi di tre motociclisti, tre amici partiti poco prima per trascorrere il sabato insieme. Dopo l'impatto le moto hanno preso fuoco alimentando anche un pericoloso incendio nella zona di S'Arenarzu, lungo la provinciale, che ha richiesto l'intervento di due Canadair, due Superpuma e un ulteriore elicottero. Il fuoco è infatti avanzato rapidamente, spinto dal vento in una zona di sugherete.

Terribili le immagini dell'impatto, con i pezzi dei veicoli coinvolti nello schianto sparsi sull'asfalto per decine di metri. I tre motociclisti rimasti uccisi erano tutti giovani sui trent'anni, residenti in provincia di Oristano, accomunati dalla passione per i motori. Erano viaggio verso il lago Omodeo per una gita fuori porta. Si tratta di Roberto Daga, un meccanico che aveva vissuto a Macomer (in provincia di Nuoro) ma da qualche tempo abitava a Paulilatino, dov'era residente anche un'altra delle tre vittime, Mario Sedda, un operaio edile che di recente aveva lavorato nella zona del Sinis. Risiedeva ad Abbasanta. La terza vittima, invece, si chiamava Giovanni Melis ed ora originaria di Gadoni (Nuoro). Di Paulilatino sono anche il quarto motociclista, Ivano Saba, meccanico, rimasto gravemente ferito e ora ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico, e l'autista dell'auto coinvolta nell'incidente, Carlo Masala, poco più che ventenne, operaio tecnico, rimasto illeso, ma sotto shock.

Secondo una prima ricostruzione, le quattro moto viaggiavano in direzione Paulilatino quando si sono scontrate con l'auto guidata dal giovane operaio che procedeva in senso opposto lungo la provinciale per il quadrivio di S'arenarzu. Da accertare le cause dello scontro.