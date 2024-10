Tre euro per vincere 90 milioni: Superenalotto da record

Ascolta ora 00:00 00:00

È bastata una giocata di soli tre euro. Tanto è stata pagata la schedina che è valsa, ieri sera, i quasi 90 milioni (89.221.270 euro per la precisione) del «sei» centrato al Superenalotto. La schedina vincente è stata acquistata in una tabaccheria di Riva del Garda, in provincia di Trento.

Ma non finisce qui, perché a far notizia non sono soltanto la cifra stratosferica della vincita e il fatto che la sestina multimilionaria sia stata portata a casa grazie a una giocata veramente modesta: di mezzo c'è anche il nome profetico della tabaccheria. Infatti la vincita è stata realizzata in una ricevitoria di Riva del Garda che si chiama «Fortuna» (situata in Viale dei Tigli 36): fra la combinazione eccezionale e low cost e il luogo, si può dire che il destino abbia proprio preso in mano l'estrazione di ieri sera... Quando si parla di «fortuna piena», che a un tratto decide di elargire generosamente e a quel punto l'universo, o chi per lui, si allinea alla perfezione affinché tutti i tasselli combacino.

Si tratta della seconda vincita con il «sei» del 2024. Con l'estrazione di ieri sera sono 116 i jackpot assegnati dalla nascita del Superenalotto ad oggi. L'ultima sestina centrata prima di quella di Riva del Garda era valsa la cifra di ben 101,5 milioni di euro ed era stata conquistata a Napoli il 10 maggio scorso: in quel caso, la schedina «magica» aveva un valore ancora più basso, di soli 2 euro.

Nella fortunatissima estrazione del Superenalotto di ieri sera, oltre al «sei» da quasi 90 milioni di euro, sono stati centrati anche sei «cinque» da circa 30mila euro ciascuno. Ecco la combinazione vincente: 1 - 23 - 44 - 45 - 47 - 60. Numero Jolly: 14. Numero Superstar: 19. Il jackpot per il prossimo concorso riparte da 17,7 milioni.