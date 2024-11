Tre vigili travolti da un ubriaco. Uno ha perso una gamba

Ascolta ora 00:00 00:00

Ubriaco e a folle velocità, si schianta contro una pattuglia di vigili urbani. Un agente di 25 anni, Daniele Virgili, è in terapia intensiva al San Camillo in gravi condizioni. Due sue colleghe, Laura L. e Sandra C., 54 e 55 anni, ricoverate al Pertini e all'Umberto I. È il pesante bilancio di un incidente avvenuto mercoledì sera lungo la via Tiburtina all'uscita del grande raccordo anulare, direzione centro. Alla guida del mezzo che ha travolto gli agenti di Roma Capitale un brigadiere dei carabinieri del Ros, il Raggruppamento operativo speciale dell'Arma, F.C., 47 anni. Dai primi accertamenti il militare, non in servizio, aveva un tasso alcolemico di 1,9 grammi per litro, quasi 3 volte superiore al massimo consentito, 0,5 g/l.

Sono le 20,30 lungo la statale. Gli agenti eseguono rilievi in strada per un incidente fra un'auto e una moto. Il mezzo dei vigili è al margine della carreggiata verso Roma con lampeggianti e luci accese a proteggere i mezzi e le persone coinvolte. Gli agenti piazzano sull'asfalto i birilli per deviare e incanalare il traffico. Improvvisamente una Toyota Yaris piomba sul gruppo centrando l'agente più giovane, da appena due mesi in servizio al IV Gruppo Tiburtino, e le altre due vigilesse. Lo schianto è violentissimo, tanto che l'auto fa ribaltare il furgone. Virgili è a terra, perde sangue dagli arti inferiori. La situazione è gravissima: si cerca di tamponare l'emorragia in attesa dell'ambulanza. Accorre anche il fratello di Daniele. Sul posto arrivano gli uomini della polstrada che sottopongono il carabiniere ai primi accertamenti. Virgili viene trasportato al San Camillo. «Ha perso molto sangue - spiega Emiliano Cingolani, responsabile dell'unità operativa choc e trauma del nosocomio romano -. Lo abbiamo sottoposto a un intervento per salvargli una gamba. L'altra presentava lesioni importanti sia alle ossa che ai muscoli. Era gravemente compromessa e abbiamo dovuto amputarla all'altezza del ginocchio. Sedato e ventilato, le sue condizioni si stanno stabilizzando ma resta in prognosi riservata». Delle vigilesse ferite una è stata dimessa, l'altra resta in ospedale in attesa di un intervento per fratture a un arto inferiore. Sul caso indaga la polizia stradale che attende i risultati degli esami tossicologici e alcolemici effettuati in ospedale sul brigadiere.

Solidarietà al giovane agente a cominciare dai colleghi che hanno atteso per ore sue notizie davanti la sala

operatoria, al sindaco Gualtieri e al comandante della municipale Mario De Sclavis. «Sono profondamente scosso per quanto accaduto. Come genitore mi sento vicino ai familiari con grande apprensione e dolore», dice De Sclavis,