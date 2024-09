Tridico a libro paga del Fatto di Travaglio: 60mila euro all'europarlamentare 5 Stelle

Ascolta ora 00:00 00:00

Pasquale Tridico è sul «libro paga» di Marco Travaglio. Il padre del reddito di cittadinanza, eletto nel giugno scorso, con la benedizione di Giuseppe Conte, europarlamentare del M5s, porta a casa la somma di 60 mila euro per una consulenza alla Seif Spa, la società che edita il Fatto Quotidiano. Nulla di male, per carità. Tra il pupillo di Conte, piazzato capolista dei grillini nel Mezzogiorno alle ultime europee, e la società, che finanzia il giornale diretto da Travaglio, esiste un rapporto di «collaborazione occasionale» riferita all'anno 2024. L'ex numero uno dell'Inps fa parte infatti dal Consiglio scientifico della scuola di formazione del Fatto. L'importo della consulenza (pari a 60mila euro) viene fuori spulciando i documenti sulla dichiarazione dei redditi che lo stesso Tridico ha dovuto consegnare agli uffici di Bruxelles dopo l'elezione al Parlamento europeo. Il tipo di attività (occasionale) svolta da Tridico per la società del Fatto non è ben chiara. Il compenso dovrebbe essere riferito ad alcune lezioni tenute dall'economista per conto della scuola di formazione del quotidiano filo grillino. In attesa di sapere il tipo di lavoro che il papà del reddito svolge (svolto) per la società editrice del Fatto, c'è un altro passaggio che merita di essere chiarito. Nei documenti consegnati agli uffici del Parlamento europeo Tridico indica il 2024 (ancora in corso) il periodo di svolgimento della prestazione. E dunque sarebbe opportuno chiarire se tra la società del Fatto e un parlamentare del M5s esista ancora un rapporto di collaborazione pagato 60mila euro l'anno. E soprattutto se al momento della candidatura nella lista del M5s e durante tutta la campagna elettorale l'europarlamentare grillino abbia continuato a fornire la propria attività alla società del giornale di Travaglio dietro compenso. Domande alle quali solo i diretti interessati potranno rispondere. Nessun mistero invece sull'importo della prestazione-consulenza: 60mila euro tondi tondi. E poi c'è una data che potrebbe aiutarsi a chiarire il giallo. Il 12 ottobre 2023 viene annunciata la nomina di Tridico nel Consiglio scientifico della scuola del Fatto Quotidiano. Se la durata del rapporto è annuale (come lo stesso Tridico scrive nei documenti) la consulenza scadrà tra 20 giorni? Non c'è solo il Fatto tra i «datori» di lavoro del pupillo di Conte. Oltre l'Inps, da cui ha intascato 150mila euro per tre anni (dal 2019 al 2023), c'è anche la cattedra di Politica economica all'Università Roma Tre. Dopo l'esperienza all'Inps, Tridico ha staccato il biglietto per Bruxelles con la casacca grillina. Alle Europee ha raccolto 117mila voti nella circoscrizione Sud. È stato il candidato di punta di Giuseppe Conte. E a quanto pare anche di Travaglio. È un profilo su cui investe la «nuova» guardia legata a Giuseppe Conte in contrapposizione con Beppe Grillo. Tridico è stato per i Cinque stelle il volto del Reddito, la misura bandiera del M5s.

Dal timone dell'Inps ha messo il proprio timbro sul sussidio poi cancellato dal governo Meloni. Ma sulla gestione del Rdc aleggia anche lo spettro di un'inchiesta. La Corte dei conti ha avviato verifiche in tutte le regioni italiane sull'erogazione del sussidio a chi non aveva i requisiti.