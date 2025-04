Anziana sgozzata, fermata una donna

Ascolta ora 00:00 00:00

Una donna è stata sgozzata in un appartamento nel centro storico di Trieste. È stata la figlia a dare l'allarme dopo aver visto il corpo in terra dalle videocamere di sorveglianza installate all'interno dell'abitazione. I carabinieri hanno già fermato la presunta assassina, una conoscente. La vittima è Isabella Ailandi Tregnaghi, di 89 anni.

Il luogo del delitto è un appartamento nell'ex ghetto ebraico di Trieste, in via delle Beccherie, a due passi da Piazza Unità. Una zona piena di botteghe e negozi, i cui titolari si sono riversati in strada quando hanno visto arrivare le auto dei carabinieri e i soccorritori. L'89enne è stata trovata morta, in una pozza di sangue, con un profondo taglio alla gola. Si ipotizza sia stata derubata. I soccorsi sono stati allertati da Roma, dove vive la figlia dell'anziana, che per sicurezza monitorava la madre da remoto con le telecamere salvavita. Dalle immagini ha visto la donna esanime e l'appartamento in condizioni anomale e ha subito chiamato il 112, prima di salire con il marito sul primo volo disponibile e raggiungere Trieste. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale della questura, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che però hanno potuto soltanto confermare il decesso. In un primo momento i sospetti sono ricaduti sulla badante, una pista abbandonata quando per il delitto è stata fermata una donna di mezza età, anche lei di Trieste, che conosceva la vittima. Gli investigatori l'hanno fermata nel rione di San Giacomo dopo un breve inseguimento, mentre tentava di scappare a bordo della sua Fiat Panda. Testimoni hanno visto le auto civetta dei carabinieri accerchiare la vettura mentre era ferma ad un semaforo e costringere la donna a scendere con le pistole puntate. Portata in caserma, è stata interrogata dal pm di turno. Non è ancora chiara la dinamica del fatti, ma dietro al delitto ci sarebbero motivi economici. La Procura di Trieste ha aperto un fascicolo per omicidio volontario.

Dopo aver eseguito i rilievi, i carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa e dei familiari per acquisire informazioni utili alle indagini. Sono state sequestrate le immagini delle telecamere di sorveglianza.