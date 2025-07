Trovata impiccata la ragazza ucraina. "Non le era stato rinnovato lo stage"

Svolta drammatica nella vicenda della ragazza ucraina che stava facendo uno stage in provincia di Brindisi di cui non si avevano più notizie da venerdì. Mariia Buhaiova, 18 anni, è stata trovata morta, impiccata, in prossimità di un parcheggio in località Serranova, a circa un chilometro di distanza dal villaggio turistico Meditur, sulla costa di Carovigno, dove stava svolgendo uno stage legato ai suoi studi presso l'Università di Bratislava.

Le ricerche erano scattate sabato - via terra, con l'ausilio dei cani molecolari, e via mare con i mezzi della Lega navale - dopo che i responsabili della struttura che la ospitava avevano denunciato la sua scomparsa. Dalle immagini acquisite dai carabinieri dai sistemi di videosorveglianza, si vedeva la studentessa allontanarsi dal villaggio e imboccare un sentiero in direzione di una strada complanare. Si era pensato ad un allontanamento volontario, ma il fatto che la 18enne avesse lasciato nella sua stanza il cellulare e i documenti aveva fatto temere il peggio. La ragazza avrebbe usato un lenzuolo appeso ad un ulivo per togliersi la vita. Anche se le indagini sono solo all'inizio e gli investigatori non escludono altre ipotesi. Al centro delle indagini la notizia, ricevuta dalla studentessa poche ore prima dell'allontanamento, della conclusione del suo periodo lavorativo. Lo stage sarebbe finito domenica 6 luglio, senza la possibilità di prorogare i termini del progetto.

E questo potrebbe averla gettata nello sconforto. Mariia Buhaiova era una ragazza tranquilla, interessata a questa esperienza in Italia, anche se ancora non parlava bene la nostra lingua. Sua madre è stata avvertita e dovrebbe arrivare in Puglia nelle prossime ore.