Trovata morta per strada, l'amica in arresto cardiaco

Una ragazza di 18 anni trovata morta per strada in piena notte, la sua amica di 17 anni lì accanto in arresto cardiaco. Sull'asfalto un monopattino rovesciato, ma nessun segno che faccia pensare a un incidente stradale. È mistero fitto a Pavia su cosa sia successo alle due giovani, rinvenute intorno alle 2 di ieri in via Bonomi, in una zona piuttosto isolata alla periferia ovest della città. La polizia sta indagando sul caso.

Una delle prime informazioni trapelate è che le due amiche stessero rientrando a casa da una festa privata nell'abitazione di alcuni conoscenti. Oppure che si fossero ritrovate con la compagnia di amici di sempre e poi si siano allontanate. Molto probabilmente viaggiavano entrambe a bordo del monopattino elettrico trovato sul posto. Una persona residente proprio nella strada del ritrovamento ha riferito agli inquirenti di aver sentito un urlo improvviso nella notte. Poi più nulla fino al risuonare, poco dopo, delle sirene delle ambulanze. La zona è residenziale, abbastanza isolata, in particolare in un periodo di inizio ferie. I soccorritori del 118 sono intervenuti poco prima delle 2. Gli operatori sanitari hanno iniziato le manovre di rianimazione su entrambe le giovani e subito dopo le hanno portate in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Matteo, che si trova poco lontano. Per la 18enne, residente in città, i medici non hanno potuto fare niente. È stata dichiarata la morte. La 17enne, che è anche lei di Pavia e all'arrivo dei soccorritori era pure esanime, ha riportato alcune lesioni e un trauma cranico. Era in un primo momento in gravi condizioni, ma poi la situazione è andata migliorando. Non sarebbe in pericolo di vita. Resta in osservazione in ospedale.

I genitori della ragazza morta stanno rientrando in Italia dall'estero dove erano in vacanza. I traumi riportati dalla ragazza più giovane sarebbero compatibili con una caduta dal monopattino. Tuttavia sul posto la polizia non ha trovato alcun segno di un incidente o del coinvolgimento di altri veicoli. Si potrebbe essere trattato di una caduta accidentale dal mezzo elettrico, magari a causa di un malore di una delle due giovani, quella che era alla guida. I motivi della morte della 18enne sono ancora da accertare. Molto potranno dire i risultati dell'autopsia e gli esiti degli esami tossicologici subito disposti. Così come le analisi medici sull'adolescente rimasta ferita.

Non è chiaro se un malore abbia colpito anche quest'ultima. L'ipotesi del doppio malore avvalorerebbe la pista dell'assunzione da parte delle vittime di una qualche sostanza stupefacente. La 18enne inoltre, a differenza dall'amica, non avrebbe addosso segni né ferite particolari. La polizia scientifica ha effettuato i rilievi sul posto. Non appena sarà possibile sentiranno la minorenne che potrà dire cosa sia accaduto. Non ci sarebbero infatti altri testimoni dei fatti, viste l'ora tarda e la zona semi deserta.

Gli investigatori stanno poi cercando riscontri sulla presunta festa, o ritrovo, nel giro degli amici delle due giovani. Sembrerebbe che fosse presente anche la sorella minore della 17enne. Ulteriori indicazioni utili alle indagini infine potranno arrivare dalle immagini delle telecamere di sorveglianza.