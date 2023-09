Trovato morto in mare il costumista di Sorrentino

Giallo a Capri. Si valuta anche l'ipotesi di suicidio, oltre all'incidente, tra le ipotesi formulate nell'ambito delle indagini sulla morte di Luca Canfora, costumista della troupe del premio Oscar Paolo Sorrentino, trovato senza vita nei giorni scorsi da un canoista nelle acque di Capri.

Il regista è stato impegnato sull'isola azzurra per il suo ultimo lavoro cinematografico e avrebbe dovuto trattenersi lì per tutta l'estate.

Oggi verrà effettuata l'autopsia sul corpo ma si conoscono pochi dettagli tra cui uno, non trascurabile: l'uomo indossava una fede nuziale. Una mano agli investigatori della Polizia di Stato di Capri e della Squadra Mobile di Napoli potrebbe darla il cellulare dell'uomo, classe 1972, che al momento non dà segni di vita. Da ore sono in corso le ricerche, in acqua e non solo.

Il telefono, che fino a poche ore fa era acceso, non è stato ancora individuato dagli agenti che lo stanno cercando dal giorno del ritrovamento del cadavere. Per chiarire le cause della morte la Procura di Napoli ha disposto l'autopsia che potrebbe rilevare particolari importanti. I poliziotti hanno ascoltato chiunque conoscesse l'uomo - amici e parenti - e secondo quanto emerso dalla testimonianze rese, negli ultimi giorni aveva manifestato segni di malessere psicologico. Segni che potrebbero quindi avallare la pista del suicidio.

Canfora, 51 anni, era impegnato sull'isola azzurra per la realizzazione del nuovo film di Paolo Sorrentino, dopo aver già lavorato in passato con il premio Oscar in varie pellicole e per la serie tv The Young Pope. Diplomato a Napoli all'istituto d'arte Filippo Palizzi, aveva iniziato la carriera nella sartoria del Teatro dell'Opera di Roma.

È stato assistente di costumisti come il premio Oscar Milena Canonero, in Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, Carlo Poggioli (per Ritorno a Cold Mountain di Anthony Minghella e per pellicole di Sorrentino come Youth e Loro) e Daniela Ciancio, ne La Grande Bellezza.

Aveva cofirmato i costumi del film I Due Papi, per Netflix. Sono in corso indagini della polizia per accertare le cause della morte di Canfora.