Trump arruola Superman per deportare i migranti

Donald Trump apre un ennesimo capitolo nella lotta ai clandestini, mentre nell'America Maga arriva un nuovo eroe, anzi un supereroe, l'ex attore di Superman Dean Cain, arruolato nell'Ice come agente anti-migranti. Ieri il presidente ha annunciato di aver ordinato un nuovo censimento, dove non saranno contate le persone che si trovano negli Stati Uniti illegalmente. "Ho dato indicazione al dipartimento del Commercio di iniziare a lavorare a un nuovo e più accurato censimento basato su fatti e cifre moderni e, soprattutto, usando i risultati e le informazioni ottenute nelle elezioni presidenziali del 2024. Chi è nel paese in modo illegale non sarà contato", spiega il tycoon su Truth.

Il censimento è il conteggio costituzionalmente obbligatorio di ogni persona che si trova negli Usa effettuato ogni 10 anni (l'ultima volta nel 2020), ed è estremamente importante per la governance americana: ognuno determina quanti seggi i singoli stati ottengono alla Camera attraverso il processo chiamato ripartizione, e i risultati contribuiscono pure a destinare miliardi di dollari di finanziamenti federali, statali e locali. Storicamente sono sempre state incluse le persone residenti nel Paese, indipendentemente dal loro status di immigrazione, ma Trump ha cercato di includere una domanda sulla cittadinanza nel censimento fin dal suo primo mandato, nel 2019, sebbene in quell'occasione la Corte Suprema abbia bocciato il tentativo per motivi procedurali.

Intanto, il comandante in capo assolda l'ex attore di Superman nel programma anti-immigrazione, ed è lo stesso Cain a spiegare di essersi unito all'US Immigration and Customs Enforcement. L'agenzia federale ha recentemente ricevuto 75 miliardi di dollari di finanziamenti aggiuntivi nell'ambito del famigerato "Big Beautiful Bill" approvato in Congresso, che include miliardi per l'assunzione di altri 10mila agenti dell'Ice entro il 2029. "Presterò giuramento come agente dell'Ice, il prima possibile - rivela a Fox News - Questo Paese è stato costruito sui patrioti che si sono fatti avanti, che fossero popolari o meno, e che hanno fatto la cosa giusta. Credo davvero che questa sia la cosa giusta". E il tycoon nel frattempo scende in campo a New York con l'obiettivo di fermare il candidato sindaco socialista Zohran Mamdani (nato in Uganda e arrivato a Nyc con la famiglia quando aveva sette anni). Secondo le fonti del New York Times, nelle ultime settimane Trump ha parlato con Andrew Cuomo, l'ex governatore che ha perso le primarie democratiche, a suo parere il candidato migliore per diventare il prossimo primo cittadino della Grande Mela.

"Questa dovrebbe essere una gara su chi renderà la metropoli accessibile, chi ne garantirà la sicurezza e la porterà avanti - replica Mamdani - non un'audizione per il miglior buffone per Trump e i suoi sostenitori miliardari".