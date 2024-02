Trump lancia le sue sneaker (dopo i 350 milioni di multa)

Donald Trump lancia la sua linea di sneaker per «fare cassa» dopo l'ennesima batosta legale. L'ex presidente ha presentato la sua linea di scarpe da ginnastica allo Sneaker Con di Filadelfia all'indomani della condanna a pagare 355 milioni di dollari per frode allo stato di New York. Una decisione che fa tremare l'impero del tycoon, resa ancora più pesante dal fatto che dovrà sborsare all'Empire State pure gli interessi sulla sanzione per gli asset gonfiati in dieci anni della sua Trump Organization, e quindi la cifra sale a 450 milioni. Il giudice Arthur Engoron gli ha inoltre imposto diverse restrizioni: per tre anni il tycoon non potrà ricoprire un ruolo di vertice in nessuna società a New York (inclusa la sua), né potrà ottenere un prestito da una banca statale.

Le stesse misure si applicano ai suoi figli maggiorenni per un periodo di due anni. «Le frodi scoperte sono evidenti e sconvolgono la coscienza», ha detto il giudice. Nonostante Trump solo pochi mesi fa continuasse a sostenere di «avere un sacco di soldi», il New York Times ritiene che l'ultima mazzata legale minaccia di spazzare via le scorte di liquidi, azioni e obbligazioni che ha accumulato da quando ha lasciato la Casa Bianca. The Donald ha già annunciato che farà appello contro la sentenza di Engoron, e si è scagliato contro di lui e la procuratrice generale di New York Letitia James, entrambi democratici. Intanto però, si dedica a nuove attività.

Il modello di punta delle sue sneaker è in lamé dorato con la bandiera americana sul fianco e la sua iniziale (T): prodotte per ora in edizione limitata di mille pezzi a 399 dollari, si chiamano «The Never Surrender High-Tops» (letteralmente «Mai arrendersi») e sono andate esaurite in pochi minuti. Sul sito sono a disposizione anche altre due scarpe da ginnastica senza lacci, entrambe a 199 dollari: una rossa (T - Red Wave, l'onda rossa che richiama il colore dei repubblicani) e una bianca (Potus 45). L'acqua di colonia Victory47, invece, costa 99 dollari (il numero 47 si riferisce al fatto che se verrà eletto nuovamente Trump sarà il 47esimo presidente americano). A Filadelfia, Trump è stato accolto dai fischi dei contestatori e dagli applausi dei suoi fan che lo hanno incitato al grido di «Usa, Usa».

«Questo è qualcosa di cui parlo da 12, 13 anni, e penso che sarà un grande successo», ha detto lui. E poi, agli elettori dello stato in bilico della Pennsylvania ha lanciato un appello ad «andare a votare»: «Dobbiamo portare i giovani a votare, voi voterete, e diamo una svolta alla situazione».

Il sito dove sono in vendita le scarpe afferma di non avere alcun collegamento con la campagna del frontrunner repubblicano per la Casa Bianca (anche se il suo staff ne ha promosso la comparsa sui post online), ma afferma di essere gestito da Cic Ventures, una società che Trump ha detto di possedere nella sua dichiarazione finanziaria del 2023. L'iniziativa è solo l'ultimo dei progetti commerciali lanciati dal tycoon: l'anno scorso è stata la volta delle carte collezionabili digitali che lo ritraevano, attraverso il fotoritocco, in immagini in stile cartone animato, tra cui un astronauta, un cowboy e un supereroe.

Quindi ci sono state le t-shirt e le tazze con la sua foto segnaletica. Dopo aver presentato le nuove sneakers, intanto, Trump è volato in Michigan, altro stato cruciale per la vittoria di novembre, dove ha tenuto un comizio nei sobborghi di Detroit scagliandosi contro la sentenza di venerdì.