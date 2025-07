Trump riscrive la ricetta della "Coke". "Zucchero di canna al posto del mais"

Donald Trump cambia la Coca-Cola, o almeno così annuncia. La passione del presidente per la bevanda è cosa nota, e ora afferma che il colosso di Atlanta ha accettato di modificare la ricetta per il mercato americano sostituendo lo sciroppo di mais con lo zucchero di canna. L'azienda in realtà non conferma, ma le parole del tycoon arrivano dopo le pressioni del segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr, che ha criticato gli effetti sulla salute del mais industriale e lanciato la campagna Make America Healthy Again. "Ho parlato con la Coca-Cola dell'utilizzo di vero zucchero di canna per il prodotto negli Stati Uniti, e hanno accettato di farlo - ha scritto The Donald su Truth -. Vorrei ringraziare tutti coloro che ricoprono ruoli dirigenziali in Coca-Cola. Questa sarà un'ottima mossa da parte loro. È semplicemente migliore". "Apprezziamo l'entusiasmo del presidente per il nostro iconico marchio. Maggiori dettagli sulle nuove offerte innovative saranno condivisi presto", si è inizialmente limitata ad affermare la multinazionale in una breve dichiarazione. In una seconda nota, invece, ha difeso l'uso del prodotto, che alcuni ritengono responsabile dell'impennata dei tassi di obesità negli Usa: "È sicuro, ha circa lo stesso numero di calorie per porzione dello zucchero da tavola e viene metabolizzato in modo simile dall'organismo". Aggiungendo che secondo l'American Medical Association "non ha maggiori probabilità di contribuire all'obesità".

Lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio (Hfcs) è un dolcificante diventato popolare negli anni Settanta, con un'impennata nel suo utilizzo grazie ai sussidi governativi per i coltivatori di mais e agli elevati dazi sulle importazioni di zucchero di canna. Sia l'Hfcs che il saccarosio sono composti da fruttosio e glucosio, ma differiscono strutturalmente, anche se queste differenze non sembrano influenzare significativamente i risultati sulla salute. Ciò nonostante, la Coca-Cola messicana, prodotta con zucchero di canna, è spesso venduta a un prezzo maggiore nei negozi statunitensi ed è apprezzata per il suo sapore più "naturale". Di certo è probabile che qualsiasi abbandono del mais susciti una reazione negativa nella Corn Belt, regione del Midwest che è stata una roccaforte del sostegno a Trump. E a pagare il prezzo più alto sarebbe l'Iowa, che ha votato per lui in tutte e tre le tornate elettorali. Il cambiamento non avrebbe invece alcun effetto sulla bevanda preferita dal comandante in capo, la Diet Coke, che può ricevere in pochi secondi sulla scrivania dello Studio Ovale dopo aver reinstallato un pulsante speciale che permette proprio di ordinare una lattina con ghiaccio.

Dalla bibita zuccherata alle condizioni di salute del presidente, il passo è breve. Ieri la Casa Bianca è intervenuta dopo che sul web è circolata l'immagine del tycoon allo stadio con la moglie Melania, in cui spiccano le caviglie particolarmente gonfie di Donald.

La portavoce Karoline Leavitt, leggendo la lettera del medico del presidente, ha svelato che Trump ha fatto valutare un gonfiore alle gambe inferiori affermando che si tratta di una condizione benigna, una insufficienza venosa cronica una condizione in cui le vene danneggiate delle gambe non riescono a mantenere il corretto flusso sanguigno mentre un lieve livido alla mano è compatibile con frequenti strette di mano.