Trump rivendica la scoperta Usa. Fauci: "Risultati entusiasmanti"

Dopo l'annuncio di un secondo vaccino a stelle e strisce in arrivo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump interviene per mettere il cappello sulla scoperta ed evitare che sia il presidente eletto Joe Biden a prendersi i meriti.

«È stato appena annunciato un altro vaccino. Questa volta da Moderna, efficace al 95%. Per quei grandi storici, vi prego di ricordare che queste grandi scoperte, che metteranno fine alla Peste cinese, sono tutte avvenute sotto la mia supervisione», twitta the Donald. Si congratula per il risultato anche la figlia prediletta, Ivanka, sottolineando come il padre abbia mantenuto le promesse. «Il vaccino Moderna - twitta invece Ivanka - è il secondo candidato in una settimana a mostrare una grande efficacia negli studi di fase 3! Congratulazioni a Moderna, a Donald Trump, al team #OperationWarpSpeed e a tutti coloro che hanno reso possibile questa svolta storica, realizzata a una velocità senza precedenti, che contribuirà a porre fine a questa terribile pandemia!».

Più prudente Biden, che si congratula «con le donne e gli uomini brillanti che hanno dato vita a questa svolta e ci hanno fatto fare un passo avanti verso la sconfitta di questo virus». «La notizia di un secondo vaccino - scrive il presidente eletto sui social - è un'ulteriore ragione per sperare. Ciò che era vero con il primo vaccino, rimane vero con il secondo: mancano ancora mesi. Fino ad allora, gli americani devono continuare a rispettare l'allontanamento sociale e l'uso di mascherine per tenere sotto controllo il virus».

Anthony Fauci ha definito «molto entusiasmanti» i risultati della sperimentazione del vaccino di Moderna.