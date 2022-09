Trump si informa su Conte: "Come va il mio ragazzo? Spero faccia bene"

La sua prima preoccupazione non è certo l'Italia, ovviamente. Però, quando un inviato di Repubblica lo ha intercettato a margine di una raccolta fondi elettorali per il candidato repubblicano a governatore di New York, Donald Trump ha lasciato capire di ricordarsi ancora di Giuseppi e si informa su come gli stiano andando le cose. Così Repubblica, ingigantendo un po' la frase, titola "Trump ignora Salvini e tifa Conte". Un po' eccessivo, a onor del vero. Più probabile che Trump, come quasi tutti negli States, guardi con distacco stratosferico le questioni politiche del Belpaese.

Ecco cosa ha chiesto Paolo Mastrolilli a Trump: "Ha visto che in Italia fra tre settimane ci saranno le elezioni?" . L'ex presidente gli avrebbe risposto così: "Ho visto, ho visto". E ha chiesto: "How is my guy doing?", (come sta andando il mio ragazzo?). Si riferisce all'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che lui ribattezzò Giuseppi. Ricordando quei tempi aggiunge: "Ho lavorato bene con lui, spero che faccia bene".

Dopo il famoso tweet del 2019 con cui Trump augurò a "Giuseppi" di rimanere in carica come premier (gli portò bene visto che poco dopo nacque il governo Conte 2), è la seconda volta che Trump "simpatizza" con Conte, che nel frattempo è diventato capo del Movimento 5 Stelle.

Non sappiamo se questo endorsement farà piacere all'elettorato pentastellato. Di sicuro Conte apprezzerà.