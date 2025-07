Tunisia, Valentina ritrovata in casa: "Svenuta nell'armadio per un malore"

È stata ritrovata viva in Tunisia Valentina Greco, la 42enne originaria di Cagliari che era scomparsa da dieci giorni dalla sua casa nella città vecchia di Sidi Bou Said, non lontano da Cartagine. L'ultima volta che aveva sentito la mamma in Italia era stato il 9 luglio. Da quel giorno familiari e amici non avevano avuto più sue notizie. Giorni di allarme e preoccupazione. La Farnesina ha seguito il caso con la massima attenzione in contatto con le autorità locali, mentre il fratello della donna, Alessio, stava per volare nella città degli artisti a pochi chilometri da Tunisi dove Valentina lavora come freelance per seguire da vicino la vicenda. Sono in corso verifiche mediche, ma le apparenti condizioni della connazionale non desterebbero particolari preoccupazioni. La famiglia è stata avvertita e il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha telefonato alla madre della connazionale, Roberta Murru, che ieri ha fornito ai giornalisti una prima ricostruzione della vicenda, ancora tutta da accertare. "Ho parlato con Valentina, era svenuta dentro casa: l'hanno ritrovata e la stanno portando in ospedale", ha detto la donna al settimo cielo. "Bisogna fidarsi delle madri, io insistevo perché cercassero dentro casa - ha spiegato Murru all'Adnkronos -. Anni fa aveva avuto un'embolia ed era svenuta dentro casa. Coi gatti lì non poteva essersi allontanata e sentivo che potesse essere capitato qualcosa in casa legato ai suoi problemi di salute. Stava pulendo l'armadio, è svenuta ed è rimasta lì dentro. Mi ha detto che si sentiva ancora male e la stavano portando in ospedale". Le indagini per la sua scomparsa stavano andavano in tutte le direzioni, interessando anche il recente avvicinamento di Valentina all'Islam. È ancora tutto da accertare, è probabile che la donna si stesse nascondendo, non è chiaro da chi. "Vogliamo capire bene cosa sia successo, quindi no comment", ha tagliato corto Alessio Greco, il fratello, che era in procinto di salire su un aereo.

La polizia aveva fatto un sopralluogo nell'appartamento, che era risultato in ordine, e aveva fatto sapere che la donna aveva portato con sé il pc e il cellulare, ma aveva lasciato i gatti, che era solita affidare ad un amico veterinario anche per brevi assenze. E questo aveva destato preoccupazioni, così come la rivelazione sulle presunte avances ricevute da un uomo e poi respinte. Una notizia che aveva fatto pensare al peggio. Invece, a quanto pare, Valentina non si sarebbe mai mossa da casa. I familiari avevano lanciato un appello su un gruppo che raccoglie i messaggi degli italiani che vivono in Tunisia, ma non era arrivata nessuna rassicurazione. Valentina sembrava sparita nel nulla. "La pista dell'Islam? Mia sorella è affascinata dalla cultura del posto, ma non ha mai detto o fatto capire di essere affascinata dalla religione.

Non pensiamo a una misteriosa conversione, ma non escludiamo nulla", aveva detto il fratello quando Valentina non era stata ancora ritrovata. La donna era obbligata ad assumere anticoaugulanti in seguito ad un'embolia polmonare.