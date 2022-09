Meloni: "Considero tutti i regimi un male, senza le esitazioni della sinistra"

Giorgia Meloni è stata intercettata fuori da Montecitorio dall'agenzia Adkronos per rilasciare alcune dichiarazioni a quattro giorni dal voto. Davanti alle accuse che le sono state mosse fin dall'inizio di questa campagna elettorale, la leader di Fratelli d'Italia ha dichiarato: " Considero tutti i regimi un male, quelli di ieri e anche quelli di oggi, senza le gerarchie e le esitazioni che invece vediamo continuamente nella sinistra ". Parole molto chiare da parte di Giorgia Meloni, che ha difeso le posizioni di Fratelli d'Italia.

" Abbiamo sempre difeso le radici classiche dell'Europa e i valori di libertà e democrazia che sono l'essenza dell'identità europea. Per questo non possiamo avere alcuna simpatia per i totalitarismi. Il problema è, piuttosto, quello della sinistra italiana che si è dissociata dal resto delle forze politiche europee rifiutandosi di condannare l'Unione Sovietica e i regimi comunisti ", ha aggiunto Giorgia Meloni durante lo scambio di battute con l'agenzia. La leader di Fratelli d'Italia ha poi aggiunto, in riferimento alle posizioni del segretario democratico e alla visione generale della sfera sinistra della politica, Giorgia Meloni ha dichiarato: " Non capisco perché non chiediate conto a Letta di quei deputati del Pd che al parlamento europeo si sono rifiutati di condannare il totalitarismo comunista ".