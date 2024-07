Uccide con la balestra moglie e figlie di un commentatore Bbc

Ascolta ora 00:00 00:00

L'hanno preso senza sparare un colpo, dopo una frenetica caccia all'uomo durata 24 ore. Kyle Clifford, un ex militare di 26 anni, è sospettato dell'orribile triplice omicidio della moglie di un commentatore sportivo della BBC e delle sue figlie scoperto martedì. L'uomo si nascondeva a Enfield, una zona di Londra, dove vive anche un membro della sua famiglia.

Martedì sera Carol Hunt, 61 anni, moglie di John Hunt, e le due figlie della coppia, Hannah di 28 e Carol di 25, erano state trovate in fin di vita, in un'abitazione di Bushey, nello Hertfordshire, colpite da una balestra e forse anche da altre armi. Sebbene sul posto fossero intervenute tre ambulanze mezz'ora dopo l'arrivo della polizia, tutte le vittime sono morte. Gli agenti erano arrivati nella casa verso le 19, dove una vicina aveva sentito delle grida. «Saranno state le 6.30 di sera che ho sentito qualcuno urlare - ha raccontato al Guardian - e mi sono detta questa è una donna che grida. Dopo 15 minuti era il caos. La polizia correva dicendo di restare in casaeppoi praticamente ci hanno messo tutti in lockdown». Ieri mattina le forze dell'ordine avevano già individuato il presunto responsabile dell'aggressione, un ex soldato che aveva lasciato l'esercito nel 2022, ed hanno circondato una casa di Enfield, nord di Londra, meno di una trentina di chilometri dalla scena del delitto, che appartiene alla sua famiglia. Una testimone ha raccontato di aver visto uscire una donna dalla casa e parlare con la polizia, mentre un vicino ha dichiarato ai giornalisti di non aver mai notato Kyle Clifford da quelle parti e di non credere che vivesse nell'abitazione.

Per tutta la giornata la caccia all'uomo è proseguita senza sosta perché gli inquirenti ritenevano l'uomo pericoloso e molto probabilmente ancora armato della balestra che è stata la principale arma del delitto. Poco dopo le sette di sera è arrivata la notizia dell'arresto. Clifford, che era ferito, è stato medicato e portato via. Per ora si ignora il movente del tragico omicidio, ma al momento la polizia suppone che le tre donne conoscessero Clifford e non siano state delle vittime casuali. Il killer sarebbe stato fidanzato con una delle ragazze. Intanto la piccola comunità di Bushey ieri era sotto choc. «Questo è un sobborgo molto tranquillo - ha dichiarato ai giornalisti Laurence Brass, un consigliere comunale locale - non sono mai successe cose del genere. I peggiori reati accaduti in questa zona erano volantinaggio illegale e adesso ci ritroviamo con tre donne uccise».

Tutta la BBC si stringe intorno alla famiglia del collega colpito dalla tragedia, mentre il ministro degli Interni Yvette Cooper ha dichiarato di considerare la necessità di rivedere la legislazione sul controllo delle balestre.