Ucciso il super manager del colosso assicurativo: "Aveva ricevuto minacce"

Una vera e propria esecuzione nel cuore di Manhattan. Brian Thompson, l'amministratore delegato del colosso assicurativo americano UnitedHealthcare, è stato freddato a colpi d'arma da fuoco nel centro di New York mentre stava per partecipare alla conferenza annuale degli investitori dell'azienda. Il manager 50enne è stato vittima di un agguato davanti all'Hilton hotel sulla 54esima Strada e Sesta Avenue intorno alle 6.45 del mattino ora locale, le 12.45 italiane. Thompson secondo le prime ricostruzioni è stato fatalmente colpito più volte da un uomo con il volto coperto mentre si dirigeva a piedi nell'albergo: è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Mount Sinai West in condizioni critiche, dove è stato dichiarato morto.

La polizia di New York ha spiegato come il killer, che è ancora in fuga, si era appostato vicino all'Hilton circa 10 minuti prima dell'arrivo del manager, e pare che sapesse da quale ingresso sarebbe entrato: quando lui si è avvicinato ha aperto il fuoco da circa sei metri di distanza colpendolo alla schiena e a una gamba. L'uomo armato era vestito con una giacca e cappuccio scura, una mascherina nera e uno zaino grigio, e dopo l'omicidio è scappato con una bicicletta elettrica verso Central Park. La commissaria dell'Nypd Jessica Tisch in una conferenza stampa ha definito l'agguato un «attacco premeditato, pianificato e mirato». La polizia ha diffuso due immagini del sospetto prese dai sistemi di video sorveglianza (mentre spara e mentre scappa in bici) e ha chiesto aiuto a chiunque possa fornire informazioni per identificarlo e catturarlo. Apparentemente la pistola si sarebbe inceppata durante la sparatoria, ma il killer è riuscito a sbloccarla riprendendo a fare fuoco, pare usando un silenziatore. Gli inquirenti hanno recuperato un cellulare da un vicolo da dove il sospettato è fuggito, e ora è sotto analisi per capire se vi siano contenute informazioni utili. Il manager, che viveva in Minnesota e aveva due figli, era stato promosso Ceo di UnitedHealthcare nell'aprile 2021, guidando un'unità del più grande UnitedHealth Group, che fornisce assicurazioni e servizi farmaceutici ed è una delle più grandi società americane, con 372 miliardi di dollari di fatturato nel 2023. La moglie Paulette Thompson ha rivelato a Nbc News che suo marito aveva ricevuto delle minacce prima di essere ucciso: «C'erano state delle minacce - ha spiegato -. Non so, una mancanza di copertura? Non conosco i dettagli. Ma aveva detto che c'erano delle persone che lo avevano minacciato».

Prima dell'incarico attuale, il manager ha ricoperto altri ruoli nei suoi 20 anni in azienda. L'anno scorso il dipartimento della Giustizia aveva aperto un'indagine per capire se il gigante delle assicurazioni stesse limitando ingiustamente i concorrenti e gestendo una posizione di monopolio, e accusato il manager di insider trading e frode.

A ottobre 2023, il City of Hollywood Firefighters' Pension Fund ha avviato una denuncia contro la società, Thompson e altri dirigenti, accusando il Ceo di non aver informato gli investitori dell'indagine federale prima di svendere oltre il 31% delle sue azioni, incassando 15,1 milioni di dollari di proventi. Il 50enne è stato accusato di essere a conoscenza dell'indagine del dipartimento di Giustizia e di non aver informato gli investitori.