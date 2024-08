Ue, definiti 21 commissari su 27. E l'Italia prepara Fitto

Ascolta ora 00:00 00:00

Con l'avvicinarsi del 30 agosto, data ultima per la presentazione da parte dei governi europei dei commissari, inizia a definirsi la struttura della nuova commissione guidata da Ursula von der Leyen. Dei 27 Stati membri, 21 hanno già presentato le proprie candidature mentre 6 (tra cui l'Italia) mancano ancora all'appello. Partiamo dalle certezze. Il commissario che rappresenterà la Germania è il presidente della commissione Ursula von der Leyen, mentre la Francia ha ripresentato la candidatura di Thierry Breton, attuale commissario per il mercato interno (che potrebbe avere una delega diversa). Certa è anche l'estone Kaja Kallas scelta dal Consiglio europeo come alto rappresentante per la politica estera e dovrebbe essere riconfermato il commissario lettone Valdis Dombrovskis.

Altri nomi forti sono il candidato dei Paesi Bassi Wopke Hoekstra, attuale commissario Ue per il clima e lo slovacco Maros Sefcovic, vicepresidente esecutivo della commissione Ue per il Green Deal. Entrambi sono subentrati al super commissario al green deal Frans Timmermans dopo la sua (fallimentare) candidatura. Una delega ai temi ambientali dovrebbe ottenerla anche la spagnola Teresa Ribera, ora ministro per la tradizione ecologica del governo Sanchez. Lo schema prevede la riconferma di nomi che già nella scorsa legislatura hanno ricoperto l'incarico di commissario a cui affiancare nuove figure. Rientrano nella prima categoria il croato Dubravka Suica, commissario europeo per la democrazia e la demografia e l'ungherese Oliver Varhely, attuale commissario europeo per la politica di vicinato e l'allargamento. Tra i nuovi nomi proposti, ci sono il polacco Piotr Serafin, lo sloveno Tomaz Vesel, l'austriaco Magnus Brunner, il cipriota Costas Kadis, il ceco Jozef Sikela, il finlandese Henna Virkkunen. Altre candidature arrivate a Bruxelles sono quelle della Grecia con Apostolos Tzitzikostas, dell'Irlanda con Michael McGrath, di Malta con Glenn Micallef e della Svezia con Jessica Roswall. Ieri è arrivata la notizia di due nuovi nomi: l'europarlamentare Andrius Kubilius per la Lituania e il vice-presidente dell'europarlamento Victor Negrescu per la Romania.

Al momento mancano le proposte

di Belgio, Bulgaria, Danimarca, Lussemburgo, Portogallo e l'Italia che, dopo il via libera di Tajani e Salvini, dovrebbe ufficializzare la candidatura di Raffaele Fitto nel Consiglio dei ministri della prossima settimana.