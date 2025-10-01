Ue-Nato, spinta a Kiev. Mosca avvisa: "Provocazione ucraina in Polonia"

Lo scrive il Financial Times e lo ribadisce l'inviato Usa per l'Ucraina Keith Kellogg: Kiev sta vincendo la guerra e Putin sa di non poter ribaltare le sorti. Il quotidiano economico britannico rivela che l'esercito russo è riuscito a conquistare solo una sottile striscia di zona di frontiera che ammonta a circa lo 0,6% del territorio totale dell'Ucraina. Al ritmo con cui stanno procedendo nel 2025, ci vorrebbero circa 100 anni e decine di milioni di vittime per conquistare il resto del Paese. Kellogg a sua volta spiega che poco è cambiato dall'inizio del conflitto, perché "gli ucraini sono stati incredibilmente indomiti in ciò che stanno facendo, e Putin nel profondo del suo cuore si rende conto di non poter vincere". Ma per continuare su questa strada serve denaro: il fabbisogno finanziario non coperto dell'Ucraina per il 2026 e il 2027 è stimato in 130 miliardi, per le esigenze di sostegno finanziario e militare.

La Russia, da parte sua, ribalta quella che ritiene solo "propaganda" e attraverso i servizi di intelligence accusa Kiev di stare preparando una provocazione in Polonia per coinvolgere la Nato nella guerra. "Il regime di Zelensky sarebbe pronto a fare tutto il possibile, anche a costo di scatenare una guerra su larga scala", beneficiando del sostegno dei suoi alleati europei. In un clima sempre più teso, la Danimarca ha elevato il livello di sicurezza intorno alle installazioni energetiche nel timore di sabotaggi e attacchi ibridi (la Nato valuta persino una no-fly zone sull'Ucraina occidentale, per non spendere cifre esorbitanti con i missili) in vista del vertice informale europeo di oggi a Copenaghen e di quello della Comunità politica europea giovedì. La Danimarca sarà sostenuta da truppe e mezzi francesi, polacchi, finlandesi, britannici, estoni, svedesi, ma anche dal supporto di un'equipe di Kiev specializzata nell'abbattere droni (50mila lanciati da Mosca dal 2022). Alla vigilia del summit, Von der Leyen (che ha annunciato lo stanziamento di due miliardi di euro all'Ucraina per la produzione di uav) è sempre più convinta che Ue e Nato "possono determinare una svolta nel conflitto".

Trump, che pure dice di voler "mettere insieme Putin e Zelensky", ribadisce di essere sempre più deluso dal capo del Cremlino in chiave negoziale e rivela di aver spostato almeno un paio di sottomarini a ridosso della Russia. Il ministro degli Esteri Lavrov è scettico, e non ritiene che Washington abbia preso una decisione definitiva anche sulla fornitura di Tomahawk a Kiev. Gioco delle parti? Per la Zakharova, Russia e Usa in realtà hanno ribadito anche di recente la necessità di una soluzione pacifica al conflitto.

Nord Stream: l'ucraino Volodymyr Zhuravlev, ricercato dalla Germania per il sabotaggio,

è stato arrestato in Polonia. In carcere lo scorso 21 agosto era finito un altro ucraino, Serhii Kuznetsov, fermato a Rimini. È di 6 civili morti il bilancio dei bombardamenti russi su Dnipro e Sumy. Una ventina i feriti.