"Umiliano le persone", "Misura fallimentare". Si accende la polemica sul reddito di cittadinanza

Nonostante il reddito di cittadinanza si sia rivelato un fallimento, nonché un boomerang, sotto molti punti di vista, Giuseppe Conte non smette di difendere la sua "creatura", che trova forte opposizione anche nella maggioranza del governo. Italia viva in queste ore ha annunciato una raccolta firme per chiederne l'abolizione e, di tutta risposta, il leader del Movimento 5 stelle si è sfogato con un lungo post su Facebook in difesa della misura di sussistenza. Conte si è scagliato principalmente contro Giorgia Meloni e Matteo Renzi con parole che hanno scatenato una dura reazione di Fratello d'Italia.

" Al peggio non c'è mai limite. Non solo non si interessano delle persone in difficoltà, ora le umiliano anche ", ha tuonato Giuseppe Conte, puntando il dito contro uno degli ultimi interventi televisivi di Daniela Santanché. " Nessuna attenzione verso la sofferenza, nessun senso di umanità. Un piano ben preciso, quello degli esponenti di Fratelli d'Italia: togliere a chi non ha per dare a chi già ha e tanto. Sono dei Robin Hood al contrario ", ha proseguito il leader del Movimento 5 stelle, in evidente modalità "campagna elettorale", per provare a fare di nuovo leva su quello zoccolo duro che nel 2018 ha permesso alla sua compagine di salire al governo. Giuseppe Conte ha utilizzato tutto ciò che nella sua disponibilità per sferzare Matteo Renzi e Giorgia Meloni, accusandoli di essere " forti con i deboli e molto sensibili, invece, verso gli interessi di chi già conta, e tanto ". Nel suo lungo post, con il solito populismo che da sempre contraddistingue la sua presenza in politica, ha concluso: " Orgogliosi di dare voce a chi, per questa politica lontana dalla realtà, è solo un rumore di fondo. A chi per loro non conta ".