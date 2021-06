Un'estate da ballare con la lambda

Quest'estate balleremo la lambada. Cioè, la lambda. Anche se forse sarebbe meglio parlare di marinera, che a noi fa pensare più a una pizza, ma ci dicono essere la danza tipica peruviana.

Ci avete capito qualcosa? Noi no. Di certo possiamo dire che arriva dal Perù l'ultima variante del Covid-19, che ormai ha più modelli che gusti un gelataio. Una variante che l'Oms ci ha fatto sapere ieri di ritenere «di interesse». È stata infatti associata a «tassi sostanziali di trasmissione comunitaria in più Paesi, con una prevalenza crescente nel tempo in concomitanza con l'aumento dell'incidenza di Covid-19». E quindi ha meritato l'inserimento nel catalogo della pandemia, che come sapete qualche parruccone sanitario ha deciso di anonimizzare con le lettere dell'alfabeto greco, per evitare che l'etichetta nazionale infangasse un'intera nazione come una Dop (denominazione di origine pandemica). Ecco così le varianti di preoccupazione (of concern, in inglese) che si accaparrano le prime quattro lettere dell'alfabeto di Socrate e Platone (alpha l'inglese, beta la sudafricana, gamma la brasiliana e delta l'indiana). E le varianti di interesse, meno allarmanti: la epsilon statunitense, la zeta individuata in Brasile, la eta in diversi paesi del mondo (e quindi senza patria, un po' come gli Europei di calcio), la theta filippina, la iota ancora made in Usa, la kappa di nuovo indiana e infine proprio la lambda. Che arriva dal Sudamerica ma non è il ballo con cui trascorremmo dimenando anche e sederi l'estate del 1989 (e quelle successive negli inossidabili villaggi vacanze) sul ritmo della canzone dei Kaoma (testo brasiliano, musica «rubata» a un gruppo andino boliviano, loro poi erano francesi). Ma niente scherzi, a noi piace il walzer. Anzi ancora meglio: il liscio.