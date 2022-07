Uomo accoltellato in strada: due arresti

Dopo un drammatico week end di sangue, continua la scia di violenza nella provincia di Roma. Domenica sera un uomo è stato ucciso a coltellate ad Artena, centro di 13 mila anime e noto alle cronache per i fratelli Bianchi condannati all'ergastolo per il massacro di Willy Monteiro Duarte. Il suo corpo è stato trovato in strada, con la gola squarciata da alcune coltellate. Nessun documento, nessun elemento per risalire all'identità: un giallo e un rompicapo per i carabinieri che già in nottata, coordinati dalla procura di Velletri, hanno ascoltato testimoni. Una indagine a tamburo battente che ha portato ieri ad individuare i presunti autori: due cittadini di nazionalità romena, di 27 e 30 anni entrambi residenti ad Artena, che secondo gli inquirenti sono gli autori materiali dell'omicidio.

Una azione violenta consumata nel corso di una lite per motivi ancora da accertare: la vittima, dall'età apparente di 30-40 anni, è stata aggredita con un coltello in via Casa Colonnella. I due sono stati fermati dopo un lungo interrogatorio avvenuto anche alla presenza del pm titolare del fascicolo. Gli indagati sono stati trasferiti in carcere in attesa dell'interrogatorio di convalida davanti al gip.

Se per l'episodio di Artena si è arrivati ad accertare i presunti autori, resta ancora da individuare chi sabato notte ha ucciso, sempre a coltellate, il pugile di origini croate Leonardo Muratovic residente ad Aprilia. Ieri l'attività di indagine della polizia è proseguita con l'ascolto di testimoni: gli inquirenti intendono fare chiarezza su quanto avvenuto fuori al Bodeguita, locale della riviera Mallozzi. Gli agenti per tutta la giornata hanno presidiato anche l'ospedale Riuniti dove sono ricoverati da ieri i due bodyguard, aggrediti dal padre della vittima che era con degli amici e la fidanzata quando ha cominciato a battibeccare con un altro gruppo. Allontanati fuori dalla security, Muratovic è stato accoltellato al petto ed è morto.