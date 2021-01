Usa, centrodestra duro: "Mandato Trump chiuso nel peggiore dei modi"

Non si spengono i riflettori, e non potrebbe essere altrimenti, sulle violenze accadute ieri negli Usa. "Sorprendono ed addolorano le drammatiche immagini di ieri a Washington. Sono stati violati i luoghi simbolo della democrazia americana, quella democrazia che è modello per noi e per tutti i popoli liberi". È questo il pensiero espresso in una nota da Silvio Berlusconi.

Il leader di Forza Italia ha criticato duramente Donald Trump che, a suo giudizio, prima ha soffiato sul fuoco delle polemiche alimentando le tensioni negli Usa e poi non si è espresso in maniera netta per placare gli animi nei momenti cruciali della violenza. "Aver suscitato, incoraggiato, evitato di condannare questo tipo di comportamenti è un comportamento che nessun leader politico dovrebbe permettersi in un Paese democratico", ha affermato ancora il Cavaliere che ha sottolineato come la presidenza Trump " che ha avuto anche aspetti positivi, si conclude nel peggiore dei modi". "Una lacerazione- ha proseguito- condannata da molti esponenti autorevoli e responsabili dello stesso Partito Repubblicano”.

Berlusconi ha quindi evidenziato come un centro-destra liberale "non può che esprimere questa stessa condanna". L’ex premier ha auspicato che "nell'interesse dell'America e di tutto il mondo libero che il presidente Biden riesca a ricucire questa irresponsabile lacerazione" . Nel condannare quanto accaduto a Washington Berlusconi ha rimarcato che "i valori democratici, il rifiuto della violenza e il rispetto delle libere scelte di un popolo sono i capisaldi di ogni grande democrazia. Sono valori che gli Stati Uniti hanno coltivato, tramandato ed esportato in tutto il mondo, da sempre. E noi italiani saremo sempre grati per questo al grande popolo degli Stati Uniti d'America". Per questo Berlusconi ha spiegato come sia necessario saper accettare ciò "che questi stessi valori ci impongono. E, soprattutto, capire quando è necessario ed opportuno fare un passo di lato, ed uscire di scena".

Sui fatti di Capitolo Hill uduro commento anche da parte di Matteo Salvini che non rinnega il sostegno dato a Trump ma si dissocia dalle violenze. "In democrazia chi vince ha sempre ragione. Io sostenevo le idee dei repubblicani, dei conservatori e di Trump ma un conto è il voto, un conto è entrare armati in Parlamento, quella è follia" , ha spiegato il leader della Lega nel suo intervento ad "Aria pulita" su 7 gold.

Sulla necessità che la nuova amministrazione Usa si impegni nel difficile compito di ricucire gli strappi politici e sociali che si registrano nel Paese concorda anche Giorgia Meloni. La leader di FdI, augurando buon lavoro a Joe Biden oggi proclamato presidente dal Congresso, ha sottolineato come il suo sarà "un mandato impegnativo, che avrà tra le priorità quella di riportare concordia in una Nazione profondamente divisa, e sarà responsabilità di tutti lavorare per riportare un clima sereno nella nazione americana".