Washington, 4 morti nell'assalto al Congresso: trovati ordigni esplosivi

L'America finisce nel caos totale: nelle scorse ore alcuni sostenitori di Donald Trump sono entrati all'interno del Campidoglio, costringendo le autorità a sospendere la seduta in corso. Diversi manifestanti in suo favore hanno sfondato i cordoni di sicurezza per poi invadere Capitol Hill: la zona è stata isolata e di conseguenza è stato dichiarato un lockdown dell'intero complesso. Intanto Muriel Bowser, sindaco di Washington, ha esteso l'emergenza pubblica nella capitale americana per 15 giorni, cioè fino al 21 gennaio; resterà in vigore anche il coprifuoco. È salito a 52 il bilancio degli arresti per aver violato il divieto di circolazione a partire dalle ore 18 locali (mezzanotte italiana).

Negli scontri del 6 gennaio sono rimaste ferite 13 persone (secondo i primi calcoli), mentre il numero delle vittime per adesso si attesta a 4. A perdere la vita è stata anche Ashli Babbit, veterana dell'aeronautica e titolare di un'attività a San Diego uccisa con un proiettile alla testa. La donna è stata colpita da un agente in uniforme della polizia del Campidoglio con la propria arma di servizio. Stando a quanto riferito dal capo della polizia di Washington, è stata aperta un'inchiesta sul caso. La polizia ha fatto sapere di aver rinvenuto alcuni ordigni esplosivi davanti al quartier generale sia del Dnc (Democratic National Convention) sia dell'Rnc (Republican National Convention). Inoltre vicino al Congresso è stato individuato un veicolo con fucile e molotov. Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha inviato mille membri della Guardia Nazionale di New York a Washington, dove resteranno per i prossimi 14 giorni.

" La nostra democrazia è sotto assalto senza precedenti, mai visto in passato, un assalto contro i rappresentanti del popolo ", ha dichiarato Joe Biden dopo gli eventi. Il presidente eletto si è rivolto direttamente al suo avversario chiedendogli di lanciare un appello al fine di " difendere la Costituzione, pretendendo la fine dell'assedio ". Trump, mediante un video pubblicato sui social, ha parlato nuovamente di brogli elettorali ma ha invitato i suoi elettori a fare un passo indietro: " Capisco il vostro dolore, so che state male, abbiamo avuto un'elezione che ci è stata rubata. Tutti lo sanno, soprattutto l'altra parte, ma ora dovete andare a casa. Serve pace. Serve legge e ordine ". Facebook ha provveduto a bloccare The Donald per 24 ore. Stando alla ricostruzione di Axios, Mark Zuckerberg avrebbe definito la situazione a Washington una vera e propria " emergenza ".

Ipotesi rimozione per Trump

Nel gabinetto del presidente si rafforza sempre di più l'ipotesi di invocare il 25esimo emendamento per rimuovere Trump: all'interno della Casa Bianca se ne sta discutendo, ma per ora non è stato presentato nulla di formale al vicepresidente Mike Pence. Jay Timmons, presidente e amministratore delegato della National Association of Manufacturers, ha riferito che Pence potrebbe " prendere seriamente in considerazione la possibilità di invocare il 25esimo emendamento per preservare la democrazia ".